Litovelský Papcel je v úpadku. Firma má dluhy za 418 milionů

O oddlužení požádalo v červnu, kdy začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami, celkem 3460 lidí. Podali 3135 žádostí, a to jako jednotlivci i... více

Navzdory stále mírně rostoucí ekonomice ve většině zemí západní a severní Evropy by měl počet insolvencí tamních firem letos a v příštím roce růst. Na vině je... více

ČSSD navrhuje snazší oddlužení pro dluhy z dětství

Snazší oddlužení, které zavádí od června novela insolvenčního zákona pro důchodce, by se mělo vztahovat i na dluhy vzniklé v dětství, tedy do 18 let, i na... více