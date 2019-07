Londýnská burza jedná o převzetí Refinitivu za 27 miliard dolarů

Provozovatel londýnské akciové burzy London Stock Exchange (LSE) jedná o převzetí analytické obchodní platformy Refinitiv za 27 miliard dolarů (přes 619 miliard korun). Společnost potvrdila páteční zprávu listu Financial Times (FT) a uvedla, že transakci by uhradila nově vydanými akciemi LSE. Stávající investoři Refinitivu by se tak stali akcionáři LSE s podílem zhruba 37 procent a necelými 30 procenty hlasovacích práv. Spojením by vznikla globální mocnost v obchodování s cennými papíry a poskytování finančních údajů.

Jednání se uskutečnilo necelý rok poté, co se Refinitiv oddělil od zpravodajské a informační společnosti Thomson Reuters. Většinový podíl ve firmě koupilo konsorcium vedené investiční skupinou Blackstone, zatímco firmě Thomson Reuters zůstal menšinový podíl. V té době byl Refinitiv oceněn na dvacet miliard dolarů.

Společnost Thomson Reuters, která nyní v Refinitivu drží 45 procent, uvedla, že po dokončení dohody bude v LSE vlastnit podíl 15 procent. Tržní hodnota společnosti LSE se nyní pohybuje kolem 19,3 miliardy liber (zhruba 550 miliard korun).

Fúze by významně rozšířila podnikání LSE na poli informačních služeb. Burzovní operátor takto chce získat stabilnější zdroj peněžních toků než jsou jeho primární obchody závislé na transakcích, upozornila agentura Reuters.

Sloučením podnikání by společnosti podle FT měly do pěti let dosáhnout na nákladech roční úspory více než 350 milionů liber.