Lufthansa chce chystané stávce palubního personálu zabránit u soudu

Lufthansa chce chystané stávce svého palubního personálu plánované na čtvrtek a pátek zabránit u soudu. Podle své mluvčí podala firma u pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem návrh na předběžné opatření. Největší německá aerolinka ale také poprvé po několika měsících nabídla odborům jednání, informovala agentura DPA.

Soud nyní musí obratem rozhodnout, zda je odborový svaz UFO, kvůli jehož ohlášené dvoudenní stávce by byly zrušeny stovky letů, v právu. Podle agentury DPA zatím není jasné, zda věc projedná ještě v úterý.

Odbory UFO pondělní nabídku Lufthansy k vyjednávání odmítly a označily ji za "fintu pro veřejnost". Odboráři žádají pro palubní personál vyšší mzdy a příspěvky a chtějí, aby mohli sezónní zaměstnanci snáze přecházet do regulérního zaměstnaneckého poměru. S leteckou společností vede UFO také spor o svůj právní status. Lufthansa i přes nabídku k rozhovorům současné vedení tohoto odborového svazu neuznává.

"Palubní personál u Lufthansy přeruší práci od čtvrtka 7. listopadu 2019 od půlnoci do 8. listopadu 2019 do 24.00, celkem na 48 hodin. Zasaženy jsou všechny lety Lufthansy, které v této době startují v Německu," uvedly na svém webu v pondělí odbory. Do Prahy létá Lufthansa z Frankfurtu nad Mohanem a z Mnichova.