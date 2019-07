Lufthanse klesl zisk. Důvodem jsou rostoucí ceny paliv

Největším německým aerolinkám Lufthansa se ve druhém čtvrtletí snížil zisk před úroky a zdaněním (EBIT) na 754 milionů eur (19,3 miliardy korun) z jedné miliardy eur před rokem. Hospodaření firmy poznamenaly rostoucí náklady na pohonné hmoty a cenová konkurence v Německu a Rakousku na krátkých trasách. Náklady na palivo byla o 255 milionů eur vyšší než před rokem. Společnost v úterním sdělení předpověděla, že evropský trh zůstane náročný až do konce roku.

Příjmy společnosti vzrostly o čtyři procenta na 9,6 miliardy eur.

"Naše výdělky pociťují důsledky tvrdé konkurence v Evropě a značně nadměrné kapacity, zejména na našich trasách na krátké vzdálenosti z Německa a Rakouska," řekl finanční ředitel Ulrik Svensson. Lufthansa bude podle něj na tuto situaci reagovat snižováním nákladů a zvyšováním flexibility.

Také by se měl projevit přínos plánu reorganizace problémových nízkonákladových aerolinek Eurowings, který byl oznámen v červnu. Lufthansa tehdy uvedla, že cílem Eurowings bude v příštích třech letech snížit náklady o 15 procent a zaměřit se na lety na krátké vzdálenosti. K zisku by Eurowings měly dospět do roku 2021.

Lufthansa, k níž patří také aerolinky SWISS a Austrian Airlines, koncem roku 2017 převzala svého klíčového konkurenta na domácím trhu Air Berlin. Tato akvizice se stále promítá do ziskovosti a hodnoty akcií firmy, která zaměstnává více než 135 tisíc lidí.

Akcie Lufthansy oslabují o 3,8 procenta.