Malé prodejny během koronaviru zaznamenaly nárůst tržeb

Malé prodejny ve městech a na venkově díky dopadům pandemie koronaviru a omezenému cestování Čechů do zahraničí letos zaznamenaly meziroční nárůst obratu, který v létě činil až 20 procent. Novinářům to ve středu řekl předseda Družstva CBA CZ Roman Mazák, podle kterého by se tak mohl zpomalit dlouhodobý pokles počtu malých prodejen. CBA v Česku sdružuje přes tisícovku menších prodejen, hlavně na venkově.

Omezení volného pohybu osob, které bylo v březnu v Česku zavedeno v souvislosti koronavirem, se podle Mazáka promítlo i v tuzemském maloobchodu, kdy Češi kvůli omezeným možnostem cestování začali více využívat malé prodejny potravin. "Než aby se lidé na jaře vydali do města na velký nákup a čelili riziku nákazy, raději volili prodejnu ve svém nejbližším okolí, typicky v malých a středně velkých obcích. Tento trend pozorujeme i nyní, kdy počet pozitivních případů výrazně roste," uvedl Mazák.

Na tržbách malých prodejen se podle něj pozitivně podepsaly také letní prázdniny, kdy lidé výrazně méně cestovali do zahraniční a dovolenou raději trávili v Česku, kde také více utráceli. Tržby malých prodejen v některých regionech díky tomu meziročně vzrostly zhruba až o 20 procent.

Obrat venkovským prodejnám vzrostl i přesto, že lidé začali více preferovat spíše levnější výrobky. Tento trend bylo podle Mazáka možné pozorovat již před prázdninami. "Usuzujeme, že části spotřebitelů se koronavirová krize již dotkla z hlediska příjmů, což je projevuje i na výdajích za potraviny. Z části je to podle nás dáno i tím, že lidé se připravují na ekonomické problémy a raději již nyní šetří," míní.

Pandemie koronaviru podle Mazáka naplno ukázala nezastupitelnost malých prodejen, kterých každoročně ubývá po stovkách. Loni se ale pokles výrazně zpomalil a podle Mazáka by se mohl díky dopadům koronaviru letos dál zbrzdit.

Za nejvěší riziko považuje zásobování České republiky. "Při úplném uzavření hranic je naše země soběstačná zhruba ze 60 procent. Ohroženo je zásobování všech prodejen. A hlavně řetězců, které totiž většinu zboží dováží. Malé prodejny by pak hůře zvládaly celkové zásobování," upozornil. Úřady by podle něj měly vytvořit krizový scénář, který se bude zabývat strukturou prodejen v Česku a také jejich zásobováním.