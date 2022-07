Máte e-shop? Zjistěte, jak přežít hospodářskou recesi

Máte e-shop? Zasáhla vás hospodářská recese? Všiml jste si poklesu v počtu objednávek a nevíte, jak se s tím vypořádat? Vaše podnikání prochází těžkou zkouškou. Pokud však vydržíte, může to pro vás být velká příležitost. Jak radí známí investoři a podnikatelé, recese je nejlepší čas vložit do vašeho podnikání peníze. A marketing může být odpověď, kterou hledáte.

Víte, jak peníze do marketingu rozumně investovat?

Na trhu jsou bohužel tisíce marketérů a stovky firem, které z vás vytáhnou obrovské částky a jejich práce vám nepřinese výsledky, co slibovali. Taková je už realita. Marketing vždycky přitahoval a bude přitahovat spoustu šarlatánů, co si myslí, že mu rozumí. Opak je pravdou. A pro vás jako majitele e-shopu bude vždycky velmi složité rozhodnout, kam investovat. Co tedy dělat?

Osvědčené řešení, které funguje již od začátků vyhledávače Google

Optimalizace pro vyhledávače. Zkráceně SEO. Už jste o tom určitě slyšel. Možná s tím dokonce i máte zkušenost. V on-line marketingovém světě existuje již od nepaměti. Její historie sahá snad až do začátku vyhledávače Google. Jakmile vznikly algoritmy, které rozhodovaly o tom, jaké webové stránky budou v hledání na prvních místech, marketéři začali zkoumat, jak výsledky v hledání ovlivnit ve svůj prospěch.

Nebudu vás učit žádnou vědu!

Nebudu po vás chtít, abyste chápal, jak ty algoritmy fungují. Jediné, co potřebujete vědět, je to, že výsledky v hledání ovlivňuje autorita vaší domény. A nejefektivnější způsob, jak tuto autoritu zvýšit, je budovat zpětné odkazy. To jsou odkazy, které vedou na vaše stránky z dalších domén. Tímto způsobem lze zlepšit vaše umístění ve výsledcích hledání na Google a Seznamu. To zvýší počet vašich návštěvníků, kteří přijdou z těchto vyhledávačů. A více návštěvníků znamená více zákazníků.

Jak ale ty zpětné odkazy získat?

Možností je několik. Bohužel většina z těch možností vyžaduje velmi vysoké investice, a to každý měsíc po následující rok, možná i více let. Jak je to možné? Konkurence. Prodáváte zboží, které lidé často na internetu hledají. Čím větší je totiž zájem o nějaké vyhledávané klíčové slovo (např. "ženy"), tím dražší bude dostat se na první místa ve výsledcích hledání. Co kdyby to však nebylo tak drahé? Co kdyby existovalo řešení, které odborníci doporučují a sami ho využívají? Agentury o tom raději mlčí, aby z vás mohly "vytáhnout" více peněz.

To řešení jsou PR články

Placené obsahové sdělení. Aby to fungovalo, je nezbytné najít webové stránky, které mají autoritu. Stránky, které jsou dostatečně silné na to, aby vyhledávače, jako je Google nebo Seznam, vaše obsahové sdělení s odkazem na váš e-shop "přijaly" jako pozitivní signál. Aby PR články měly svůj efekt, je velmi důležité jich koupit více. Kolik je více? Stovky. A publikaci rozložit optimálně do období 12 až 24 měsíců.