Mattoni a KVIFF se těší na odložený první ročník partnerství

Prémiová značka minerální vody Mattoni se před rokem stala partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ročník 2020 byl ovšem kvůli pandemické situaci zrušen, a tak se letos můžeme těšit na historicky první reálné propojení těchto dvou značek v rámci filmové přehlídky. Na partnerství upozorní i kultovní Mattoni orel u silnice před Karlovými Vary, kterého míjí každý přijíždějící. Dosud tajný motiv přelepu bude odkazovat k filmové tematice.

Mattoni chce být hodnotným a viditelným partnerem festivalu. Pro návštěvníky připravila bohatý program v ulicích Karlových Varů, aby byla lidem blízko, podpořila přátelský festivalový duch a přinesla návštěvníkům zábavu a osvěžení.

"Těším se na náš společný první ročník, protože Mattoni a podpora kultury k sobě dlouhodobě a neodmyslitelně patří. Díky tomuto partnerství se zároveň pohybujeme v místě, kde se před téměř 150 lety zrodila naše firma, a kde legendární značka Mattoni pramení," říká Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Mattoni 1873, do jejíhož portfolia značka Mattoni patří.

"Karlovarský festival ve spojení s tradiční domácí značkou Mattoni se těší na všechny, kteří si po vynucené pauze tento ročník nenechají ujít. Jsme si jistí, že program nabídne nezapomenutelnou filmovou přehlídku, unikátní atmosféru a v partnerství s Mattoni i oslavy tohoto výjimečného místa," uvedl Jiří Bartoška, prezident festivalu.

Nejlepší světoví barmani budou na KVIFF

Mattoni se rozhodla do Varů přesunout i každoroční barmanskou soutěž Mattoni Grand Drink, která se dosud konala v Praze. Mattoni Grand Drink je již deset let oficiálním Mistrovstvím světa v míchání nealkoholických koktejlů. Nejlepší světoví barmani změří své síly 21. srpna 2021 na veřejném prostranství a vstup na akci bude pro návštěvníky zdarma. Open air akce Mattoni nabídnou nealkoholické osvěžení, hudební doprovodný program, moderní chill out zónu i přehlídku zajímavých hostů.

"S karlovarským regionem jsme nerozlučně spojeni. V Kyselce, kde stáčíme mimo jiné právě minerální vodu Mattoni, provozujeme Muzeum Mattoni a podporujeme množství zdejších kulturních a sportovních aktivit. Partnerství s KVIFF je pro Mattoni dalším logickým krokem na této cestě. Festival již od roku 1946 propaguje Karlovy Vary ve světě a my mu v tomto úsilí rádi budeme stát po boku," uzavírá výčet aktivit Mattoni v regionu Alessandro Pasquale.