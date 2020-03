Mattoni a Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uzavírají partnerství

Prémiová značka minerální vody Mattoni se stává partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Toto partnerství dnes slavnostně stvrdili svými podpisy Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, a Jiří Bartoška, prezident MFF KV.

"Podpora kultury byla vždy v naší DNA a těší mne, že partnerstvím s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary můžeme navíc podpořit místo, kde se před téměř 150 lety zrodila naše firma a kde pramení legendární značka Mattoni," říká Alessandro Pasquale.

"Karlovarský festival se dlouhodobě snaží o spojení s tradičními domácími značkami, a proto jsme rádi, že se naším partnerem od letošního ročníku stává společnost, která je historicky spjata se zdejším regionem podobně jako Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary," uvedl Jiří Bartoška.

"Mattoni je život", toto nové motto proslulé minerální vody z portfolia Mattoni 1873, rezonuje právě v dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Značka je partnerem Národního divadla a Národní galerie, spolupracuje s Akademií výtvarných umění i mladými umělci a podporuje sportovní běžecké událostí RunCzech a Mattoni Free Run. Mattoni je svým původem přirozeně spjata s Karlovými Vary, a proto chce podpořit jejich rozvoj a kulturní život jako partner světoznámého filmového festivalu.

"S regionem Karlovarska chceme být spojeni nejen historicky, ale i 'živě'. Zřídili jsme v Kyselce Muzeum Mattoni a zveme lidi z celé republiky, aby se přijeli do našeho regionu podívat. Podporujeme také množství zdejších kulturních a sportovních aktivit. Nyní máme tu čest podpořit jeden z největších kulturních a společenských klenotů Karlových Varů, kterým MFF KV bezesporu je, a stát se jeho významným partnerem. Festival již od roku 1946 skvěle propaguje Karlovy Vary ve světě, tak jako se o to skromně snažíme i my, a rádi mu v tomto úsilí pomůžeme," vysvětluje Alessandro Pasquale.

Mattoni bude letos v Karlových Varech přítomna nejen jako partner filmového festivalu. Rozhodla se významnou mezinárodní událost dále podpořit přesunem Mattoni koktejl festivalu, který se v minulých letech konal v Praze. Ten se uskuteční 4. července 2020 a přinese do Karlových Varů populární umělce české hudební scény a zajímavé nealkoholické koktejly. Zároveň se Mattoni do Karlových Varů vrací také s barmanskou soutěží Mattoni Grand Drink, která zde před 23 roky začala psát svou historii a už deset let je oficiálním mistrovstvím světa v míchání nealkoholických koktejlů. Nejlepší barmani z různých zemí tak letos své síly změří 27. června 2020 v Grand hotelu Pupp v Karlových Varech.

Společnost Mattoni 1873, do jejíhož portfolia značka Mattoni patří, se zasazuje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví. Minerální voda Mattoni se od loňského léta dodává v lahvích jednotné barvy pro snadnější recyklaci, ke spotřebitelům na Moravě jezdí z Kyselky vlakem a spolu s Košík.cz uvedla na trh první cirkulární zálohovanou PET lahev v ČR. Také na karlovarském filmovém festivalu předvede Mattoni prostřednictvím řady aktivit, jak užitečná je uzavřená smyčka oběhu PET materiálu.