Mattoni slaví úspěšný druhý ročník partnerství s filmovým festivalem

Minerální voda Mattoni byla letos již podruhé hrdým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF). Díky tomu si návštěvníci tohoto každoročního filmového svátku mohli užít nejen skvělé nealkoholické koktejly, ale i doprovodné akce, množství koncertů či výlet do Mattoni Muzea v Kyselce zdarma.

Hlavní program Mattoni probíhal zcela zdarma v Mattoni Life Baru u Vřídla. "Náš letošní program byl opravdu nabitý. Dali jsme si záležet, abychom návštěvníkům festivalu přinesli osvěžení, ať již nealkoholickými koktejly, či zajímavým programem a spoustou aktivit či koncertů," doplňuje Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu Mattoni 1873.

Denní program zahájilo tradiční Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink. Soutěže se zúčastnilo 17 barmanů z celého světa. Po velmi vyrovnaném souboji si zlato odnesl Stefan Haneder z Rakouska. Český reprezentant Vítězslav Cirok vybojoval se svým koktejlem nazvaným Happiness krásné druhé místo.

Každý den festivalu naplnily akce na aktuální témata, jako je udržitelnost a cirkularita, historie a umění či sport a zdravý životní styl. Návštěvníci se tak mohli dozvědět mnoho zajímavých informací a v zábavných kvízech soutěžili o hodnotné ceny. Nejvíce diváků přilákal Cirkulární den s Tomášem Klusem, který zde jako ambasador inciativy Zálohujme.cz pohovořil o udržitelnosti. V exkluzivní premiéře také představil svou krátkou detektivku "Inspektor Klusó: Vražda na KVIFFu", jež podporuje zavedení cirkulárního zacházení s nápojovými obaly.

Večery v Mattoni Life Baru patřily koncertům oblíbených českých interpretů. Stovky nadšených fanoušků přilákali například Monkey Business, PSH či Aneta Langerová.

Vítané osvěžení návštěvníkům přinesly skvělé nealkoholické koktejly Mattoni. Barmani měli plné ruce práce, nadšeným zájemcům namíchali přes 20 tisíc drinků, z nichž nejoblíbenější byla letošní novinka - koktejl Vary Bary. Pro ty, kdo raději sáhnou po klasice, byla samozřejmě připravena i minerální voda Mattoni. Té se na festivalu vypilo bezmála 45 tisíc litrů.

Na chvíli uniknout festivalovému ruchu mohli návštěvníci díky bezplatnému Mattoni busu do Kyselky, který již tradičně zajistila Mattoni ve spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary. Od 3. do 9. 7., kdy speciální linka jezdila, se do Kyselky svezlo 215 cestujících, 200 z nich navíc využilo možnosti získat po předložení jízdenky vstup do zdejšího Mattoni Muzea zdarma. Po dobu trvání festivalu navštívilo muzeum, které se nachází ve zrekonstruovaném Löschnerově pavilonu, původní stáčírně Mattoni, celkem 525 osob. Ty si zde mohly kromě expozice představující historii firmy Mattoni prohlédnout také nově otevřenou interaktivní výstavu ve venkovních prostorech bývalé stáčírny.