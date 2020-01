Město čeká, že letos vybere z turistických autobusů 20 milionů

Český Krumlov očekává, že letos vybere 20 milionů korun bez DPH od provozovatelů autobusů, které vozí turisty do města. Má jich být až 25 tisíc. Jejich regulaci zavedl od 1. června loňského roku. Výrazně se tím zjednodušila dopravní situace ve městě a zároveň začaly plynout do rozpočtu příjmy, které je možné investovat do turistické infrastruktury, řekl ve čtvrtek na konferenci na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně místostarosta Českého Krumlova Martin Hák.

Krumlov, do kterého ročně přijedou zhruba dva miliony turistů, je v nejvytíženějších časech přeplněný a trpí masovým turismem. Proto autobusy, které dnes vozí do Krumlova turisty, se už nemusejí v nejvytíženějších časech do města vůbec dostat. Každý zájezd musí mít rezervovaný vjezd na místo, kde autobus turisty vyloží a při odjezdu naloží. Rezervace tak nutí cestovní agentury buď zajistit si místo s předstihem nebo v jinou dobu než v obvyklých 10.00. "Autobus, který nebude mít rezervaci a nebude volné místo, Krumlovem jen projede," řekl Hák. Dnes autobus, který přijede a odjede, zaplatí dvakrát 625 korun. Autobus, který rezervaci nemá, musí zaplatit jen při příjezdu 1500 korun místo 625.

Autobusy musí po vyložení turistů odjet na parkoviště na kraji města. Pokud se nějaký autobus chce oficiálnímu místu pro vyložení turistů vyhnout, je město nekompromisní a pokuta je 2000 korun.

Do budoucna chce město postavit autobusový terminál s místem pro 70 autobusů a se zázemím pro řidiče i turisty. Zároveň chce pomocí kamer snímat autobusy, které do města vjedou. "Když zůstanou v Krumlově a nedojedou na místo vyložení turistů, hned víme, že parkuje, kde nemá, a startuje městská policie," řekl Hák.

Krumlov snese ještě více turistů

V Krumlově v posledních letech narůstá jak počet asijských turistů, tak vodáků, kterých je v létě na Vltavě 300 tisíc. "Myslím, že je zbytečný pláč, že je centrum jen skanzen pro byznys a že je dobře, že jsme centrum obětovali. Když nás bude bavit a dobře živit a bude kultivované, bude to dobře," řekl Hák. Podle něj snese Krumlov ještě více turistů, ale je potřeba, aby z nich město mělo více peněz, podle něj by bylo dobré ročně získat 100 milionů korun. Nechce také další penziony či soukromé ubytování, ale chce čtyřhvězdičkový hotel.

S fenoménem takzvaného overtourismu se potýkají i nejexponovanější místa v Praze či Mikulov, z přírodních destinací jsou to v některých dnech roku například některá skalní města či krkonošská střediska. Podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta je potřeba se více než na marketing soustředit na management. "Turismus nejede na autopilota a je potřeba ho řídit a nastavovat podmínky," řekl Hák.