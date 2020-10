Metody headhunterů využívá i vrcholový sport

Špičkový hráč je pro tým stejně nepostradatelný jako top manažer pro firmu. Metody moderního náboru dnes proto využívají známé kluby v nejprestižnějších soutěžích jako NHL, NFL či NBA.

Fungující ekonomika, dobře naplánované investice, plynulý provoz. Špičkové týmy v nejsledovanějších sportech fungují jako každá jiná velká firma v libovolném odvětví byznysu. Proto nepřekvapí, že součástí praxe velkých klubů jsou již nějaký čas také metody moderního náboru. Skaut i kouč ve vrcholovém hokeji či basketbalu dnes mnohdy připomínají recruitera či headhuntera. Přesněji řečeno, čím výše se daný klub nachází co do ambicí, kvalit soutěže i velikosti rozpočtu, tím blíže mají jeho metody k headhuntingu jako nejsofistikovanějšímu oboru náborové praxe. "Špičkoví manažeři berou vysoké částky, hokejové či basketbalové hvězdy ještě podstatně vyšší. Přitom všichni musí tvořit tým. Již vyhledání špičkového manažera či sportovce bývá tvrdý oříšek, ale ani to samo o sobě nestačí. Ve sportu i byznysu je vždy nutné nalézt takového jedince, který dokonale zapadne mezi ostatní v týmu," vysvětluje Markéta Šveda z headhunterské společnosti Recruit CZ.

Individualita přináší jen dílčí úspěch

Markéta Šveda patří k našim nejzkušenějším headhunterům a během dvaceti let praxe dodala do firem stovky top manažerů i specialistů nejžádanějších profesí. Její slova potvrzuje veterán NHL, reprezentant a olympijský vítěz z Nagana Josef Beránek, který po ukončení hráčské kariéry pracoval dlouhá léta jako kouč a sportovní ředitel u špičkových extraligových klubů. "V NHL, ale třeba také NBA či NFL má každý tým své skauty čili vyhledávače talentů. Skauting tvoří velmi propracovaný systém a každý hledá pro svůj tým hráče na míru. Ne vždy totiž ten nejlepší hráč musí být nutně největším přínosem pro mužstvo," konstatuje Josef Beránek, který jako trenér i šéf týmu (mj. HC Slavia a HC Litvínov) se skauty aktivně pracoval. "Proto se každý skaut řídí heslem "he/she must fit" čili "musí se hodit"". Skaut i headhunter musí znát perfektně zázemí i kulturu týmu, resp. firmy, musí být obeznámen s jejich cílem i způsobem, jakým ho chtějí dosáhnout. "Individualita přináší pouze dílčí úspěch, sezónu ale může vyhrát jenom celý tým. Proto úspěšný tým potřebuje zkušeného skauta, který ho pomůže optimálně složit. Skaut je vlastně headhunterem svého týmu."

Táhnout za jeden provaz

Právě v nedávné historii českého ledního hokeje můžeme najít ukázku rozdílu mezi týmem, který táhne za jeden provaz, a nesoudržnou skupinou individualit. Debakl české reprezentace na Světovém poháru v roce 1996 a legendární zlato z Nagana 1998 dělí pouze rok a půl, a přestože oba týmy tvořili do značné míry stejní hráči, výsledek byl diametrálně odlišný. Světový pohár pro Čechy skončil pro třech prohrách s hrozivým skóre 4:17, doslova o pár měsíců později však zvedali nad hlavu nejcennější trofej. "Zatímco na Světovém poháru jsme byli partou primadon a chyběl týmový duch, v Naganu jsme všichni pracovali pro mužstvo," vzpomíná účastník obou turnajů Josef Beránek. Přestože se za necelé dva roky od potupného vyřazení sešla na "turnaji století" ještě hvězdnější sestava, kdy páteř mužstva tvořili už téměř výlučně špičkoví hráči z NHL, reprezentace dokázala vytvořit opravdový tým. "Jakýkoli úspěšný kolektiv je zkrátka potřeba citlivě namíchat podle "chemie" jednotlivců. I v běžných firmách je proto nutné při výběru klíčových lidí postupovat systematicky, s detailní znalostí cílů konkrétní společnosti, a podle toho tým poskládat," vysvětluje Markéta Šveda z Recruit CZ. "Tzv. tvrdé dovednosti uchazeče lze zjistit relativně rychle, ale nakolik zapadne a bude pracovat pro společný úspěch, to pozná zkušený headhunter až během důkladného výběrového řízení."