Meziroční inflace v červenci podle odhadů klesla na 3,1 procenta

Meziroční inflace v červenci podle odhadů analytiků v průměru klesla na 3,1 procenta z červnových 3,3 procenta. Meziročně nadále rostou ceny potravin, alkoholu a tabáku. Někteří analytici nevylučují, že meziroční inflace v červenci stoupla. Data k červencové inflaci zveřejní Český statistický úřad ve čtvrtek 13. srpna.

"Dramatický propad cen ropy, pandemie covidu-19 s dopadem na cenový a hospodářský růst a slabší kurz koruny, to vše jsou faktory, které pořádně zamíchaly kartami ohledně vývoje spotřebitelské inflace pro zbytek letošního roku. V červenci očekávám, že meziroční růst inflace zpomalí pod tři procenta, kde se následně udrží i po zbytek letošního roku," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Hlavními zdroji růstu inflace v meziročním srovnání podle něj zůstávají primárně potraviny, náklady spojené s bydlením a v posledních měsících i alkohol s tabákem. "Dolů naopak inflaci táhnou meziročně výrazně levnější pohonné hmoty," dodal.

Podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky by meziroční inflace měla klesnout na tři procenta. Ve srovnání s červnem by ceny měly stagnovat. "V červenci stále nízké ceny u čerpacích stanic rostly a tlačily tak inflaci výš. Ceny potravin naopak zřejmě klesly a působily ve směru nižší inflace. Jádrové ceny pravděpodobně pokračovaly v růstu ovšem pomalejším tempem. Ceny tabáku by dál měly mírně růst stále v opožděné reakci na předchozí zvýšení spotřební daně," uvedl.

Analytik Raiffeisenbank Vít Hradil uvedl, že v samotném červenci pokračoval růst cen pohonných hmot, což v meziročním srovnání zmírnilo jejich pokles. Pokles cen potravin je pak podle Hradila tlumen zdražením alkoholu a tabáku kvůli opožděnému dopadu letošního zvýšení spotřebních daní. "Podle našich předpokladů inflace v červenci meziměsíčně přidá 0,5 procenta, což bude znamenat další zvýšení meziroční dynamiky na 3,4 procenta," uvedl.