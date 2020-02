Ministerstvo nadále očekává růst ekonomiky o dvě procenta

Ministerstvo financí nechalo v nové makroekonomické prognóze odhad růstu ekonomiky v letošním roce na dvou procentech. Úřad také ponechal odhad růstu ekonomiky pro loňský rok, a to na 2,5 procenta. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Pro příští rok očekává nově ekonomický růst o 2,2 procenta.

Letos i příští rok by měl být podle MF ekonomický růst tažen výdaji domácností díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Spotřebu by mělo podle úřadu podpořit i zvýšení starobních důchodů a dalších sociálních dávek. "Pozitivně by k růstu měly přispívat i spotřeba vládních institucí a investice do fixního kapitálu," uvedl úřad.

Předloni ekonomika stoupla o 2,8 procenta a první údaje o vývoji ekonomiky v loňském roce zveřejní Český statistický úřad v pátek 14. února.

"Prognóza růstu HDP, tak jak ji ministerstvo financí prezentuje ve svém čerstvém výhledu, působí realisticky. Samozřejmě lze vždy upozornit na vnější rizika a nejistoty, prognóza růstu HDP z dílny ministerstva je však velmi blízká tržním odhadům a v případě výhledu na rok 2021 možná i o něco konzervativnější," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Hlavní rizika ze zahraničí pro odhadovaný vývoj ekonomiky představují podle MF rostoucí protekcionismus, nejistota ohledně budoucího uspořádání obchodních vztahů Spojeného království a Evropské unie a výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a Číně. Mezi rizika v rámci české ekonomiky zařadil úřad vývoj na trhu práce a trh s nemovitostmi.

"Velkou překážkou naší proexportně orientované ekonomiky by bylo uvalení amerických cel na dovážené zboží v důsledku chystané digitální daně. Z hlediska struktury českého exportu je zranitelný automobilový průmysl. Velká část českých subdodavatelů a producentů komponentů je navázaná na přední německé automobilky, pro které je americký trh klíčový," upozornil specialista na mezinárodní daně v poradenské společnosti BDO Martin Houska.

Odhad inflace MF v nové prognóze zvýšilo. Inflaci letos nově čeká 2,8 procenta a příští rok 2,2 procenta. V listopadové prognóze počítalo letos s inflací 2,6 procenta.

Odhad vývoje kurzu koruny ministerstvo pro letošek mírně změnilo. Nově očekává letos průměrný kurz 25,40 Kč/EUR, příští rok čeká posílení na 25,10 Kč/EUR. Loni byl průměrný kurz 25,70 koruny za euro.

V předchozí prognóze se počítalo s přebytkem

Zároveň MF informovalo, že vzhledem k údajům z národních účtů a hotovostnímu pokladnímu plnění nemění odhad výsledku hospodaření veřejných financí za loňský rok. Veřejné finance by tak za rok 2019 měly skončit v přebytku 0,3 procenta HDP. "V tomto roce by mělo být celkové hospodaření vyrovnané," uvedl úřad. V předchozí prognóze pro letošní rok počítal úřad s mírným přebytkem.

Podle daňového specialisty BDO Martina Tučka se do pomalejšího růstu ekonomiky letos promítne i rostoucí rozdíl mezi příjmy a výdaji státu jako důsledek výdajových vládních opatření v loňském roce. "Mám na mysli například slevy v dopravě pro studenty a seniory, navyšování rodičovského příspěvku a především zvyšování důchodů nad rámec valorizace. V dalších letech přitom bude muset vláda hledat nové zdroje pro financování sociálních výdajů. Vysoké zdanění práce je pro růst naší ekonomiky dlouhodobě překážkou," uvedl.

Česká národní banka v aktuální listopadové prognóze očekává letos růst české ekonomiky o 2,4 procenta. Pro rok 2021 ČNB počítá s růstem o 2,8 procenta. Banka zveřejní nové aktualizované odhady ve čtvrtek.

Česká bankovní asociace v prognóze z ledna počítá letos s růstem ekonomiky o dvě procenta. Pro loňský rok počítá s 2,5 procenta a pro rok 2021 s růstem o 2,3 procenta.