Míra nezaměstnanosti v Británii klesla, růst mezd zrychlil

Míra nezaměstnanosti v Británii ve třech měsících do konce července klesla zpět na 3,8 procenta, tedy na nejnižší úroveň od ledna 1975. Růst mezd dosáhl nejrychlejšího tempa za více než 11 let. Vyplývá to z úterních údajů statistického úřadu ONS.

Údaje však podle agentury Reuters rovněž signalizují, že blížící se termín odchodu Británie z Evropské unie vyvolává mezi zaměstnavateli určitou nervozitu. Tvorba nových pracovních míst totiž zaostala za očekáváním a počet volných pracovních míst se dostal na nejnižší úroveň od konce roku 2017.

Mzdy se ve sledovaném období zvýšily o čtyři procenta, tedy nejprudším tempem od poloviny roku 2008. Vývoj mezd pozorně sleduje britská centrální banka a využívá ho k posouzení budoucích inflačních tlaků. Předpokládá se nicméně, že banka s případnou úpravou úrokových sazeb vyčká na to, jak se vyvine situace kolem brexitu.

"Trh práce překonává očekávání, jsou tu však prvotní známky toho, že růst zaměstnanosti by mohl ochabovat," uvedl ekonom Tej Parikh z podnikatelského sdružení Institute of Directors.

Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,2 procenta, a vykázal tak první pokles od roku 2012. To vyvolalo obavy z recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Tyto obavy nicméně v pondělí zmírnila zpráva ONS, podle které britská ekonomika v červenci vzrostla o 0,3 procenta.