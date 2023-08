Mladá Češka získala za svůj start-up cenu publika na GEN-E v Istanbulu

Český start-up Cartoon Yooself vyhrál na evropské přehlídce studentských firem GEN-E v Istanbulu cenu publika. Prvenství získal v kategorii pro vysoké školy JA StartUp, ve které soutěžilo 105 týmů z 26 evropských zemí.

Cartoon Yooself, za kterým stojí studentka Tereza Jandová, se zaměřuje na výrobu plakátů s ručně kreslenými portréty ve stylu populárních animovaných postav. V tiskové zprávě to dnes oznámila vzdělávací organizace JA Czech.

"Zákazníci Cartoon Yooself jsou především mladí, zapálení fanoušci animovaných seriálů a digitálního umění, kteří aktivně využívají sociální sítě a hledají způsoby, jak se propojit se svými oblíbenými seriály. Za rok podnikání a budování komunity fanoušků na různých platformách má firma zhotovených kolem 20 zakázek na základě dodané fotografie a dalších individuálních požadavků," uvedla Jandová, která je studentkou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

"Vítězství vnímám jako výjimečné uznání mého dosavadního úsilí v Cartoon Yooself a především jako skvělé zviditelnění, které mi přineslo mnoho nových příležitostí. Jednou z nejvýznamnějších je, že mě oslovil americký producent s nabídkou spolupráce na různých projektech. To je ohromný krok vpřed a motivace se stále zlepšovat. Jsem šťastná, že moje práce rezonuje publikem a že lidé můj přístup k umění oceňují," komentovala své vítězství Jandová.

Veletrh GEN-E každoročně pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement Europe (JA Europe). Kromě Jandové na letošním ročníku v Istanbulu uspěla také studentská firma Cap-it z Obchodní akademie v Hradci Králové, která zvítězila v kategorii pro střední školy Social Innovation Relay 2023.

"Letos poprvé mělo Česko na evropské přehlídce GEN-E zástupce z vysokých škol, jelikož pilotní program JA StartUp jsme na českých školách zahájili teprve na podzim 2022. A byla to skvělá premiéra. Nyní máme do programu zapojených 12 univerzit a vstupujeme do druhého ročníku. Koncept programových soutěží, které jsou postaveny širokospektrálně, rozvíjí posun ve všech potřebných vlastnostech nezbytných k úspěšnému podnikání. Věřím, že jsme firmě Cartoon Yooself dodali impulz zdravého sebevědomí, které může vést k prosazení se doma i v zahraničí," řekl k vítězství Jandové Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech.