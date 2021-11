Mladí živnostníci splácejí dluhy až třikrát hůře než ti starší

V průměru v srpnu své úvěry nesplácelo 4,8 procenta podnikatelů. Zatímco podnikatelé starší 35 let spláceli své úvěry vcelku dobře, platební morálka mladších podnikatelů byla v porovnání s nimi výrazně horší. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Zatímco mezi podnikateli ve věku 45 až 54 let nesplácelo úvěry 3,7 procenta z nich, u lidí ve věku 30 až 34 let už šlo o 7,3 procenta a u lidí do 24 let dokonce o 12,6 procenta podnikatelů s úvěrem. S tím úzce souvisí také objem nespláceného dluhu. Celkově podnikatelé nesplácejí 1,7 procenta toho, co bankám a dalším finančním institucím dluží. Podnikatelé ve věku 25 až 29 let ale nesplácejí 3,7 procenta dluhů a podnikatelé do 24 let 4,8 procenta.

"Obecně lze říci, že čím mladší podnikatel je, tím je větší riziko, že se při splácení svých závazků dostane do problémů. Na jedné straně zde může hrát roli jistá impulzivnost, kterou vidíme u mladších klientů obecně, nejen mezi podnikateli. Zatímco starší generace většinou pečlivěji zvažuje, jestli úvěr potřebuje, zda ho bude schopná splatit v případě nečekaných životních událostí, mladší lidé jsou impulzivnější a optimističtější. Mladší lidé mají vyšší toleranci k riziku, včetně toho podnikatelského," uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl.

Přes vysoký podíl mladých podnikatelů, kteří nezvládají splácet své úvěry, však zatím není podle ředitelky Bankovního registru Lenky Novotné důvod ke znepokojení. Počet mladých lidí s dluhem, ať už jde o domácnosti, nebo podnikatele, je podle ní poměrně nízký. Ze 143 tisíc podnikatelů s úvěrem jich je mladších než 30 let 9000, tedy šest procent. I v celkovém počtu podnikatelů je podíl této věkové skupiny malý, dodala.

Při pohledu do jednotlivých krajů jsou na tom z pohledu schopnosti splácet své závazky nejhůře podnikatelé v Moravskoslezském kraji, kde své úvěry řádně neplatí šest procent klientů. Následuje Ústecký kraj s podílem 5,6 procenta podnikatelů s úvěrem a Zlínský kraj, kde jde o 5,1 procenta podnikatelů s úvěrem. Nejlepší platební morálku mají naopak podnikatelé v Plzeňském a Středočeském kraji, kde své úvěry řádně nesplácí 4,1 procenta z těch, kteří čerpají nějaký typ úvěru.

Na konci srpna mělo v Česku úvěr u bank a dalších finančních institucí celkem 143 tisíc fyzických osob podnikatelů, tedy 13 procent všech aktivních podnikatelů. Celkový objem jejich dluhu dosahoval 116,4 miliardy korun, na jednoho podnikatele tak připadal průměrný dluh 814 tisíc korun. Své dluhy nezvládalo řádně splácet 6934 podnikatelů, celkový nesplácený dluh dosahoval dvou miliard korun.