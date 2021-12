Mobilní telefony, které aktuálně hýbou trhem

Chcete si zahrát na Ježíška a nadělit sobě nebo někomu jinému, na kom vám záleží, nový mobilní telefon? Projíždíte internet, porovnáváte jednotlivé telefony, a stejně se nemůžete rozhodnout, který bude ten pravý? Inspirujte se našimi tipy na mobily, které jsou teď IN.

Mobilní telefon je součástí našeho života

Ty tam jsou časy, kdy jsme doma měli pevnou linku a ten, kdo ne, ten chodil telefonovat do budky. Na ty už dneska nenarazíme, a klasický telefon? Ten mnohdy nahradil mobil. Není se čemu divit. Mobilní telefon s sebou můžete vzít kamkoli, nelimituje vás délka kabelu, navíc má spoustu chytrých funkcí. Nahradí fotoaparát, kalkulačku, diář a mnoho dalších věcí.

Mnozí z nás se neobejdou bez chytrého telefonu, někdo dá přednost odolnému

Chytré telefony, které snadno propojíte třeba s hodinkami, získávají na popularitě. Jak by také ne? Můžete na nich brouzdat na internetu, když to vaše banka umožní, dá se s nimi platit, nahrajete si do nich kartičky do obchodu, takže ušetříte místo v peněžence, umí pořizovat krásné fotografie, slouží třeba i jako mp3 přehrávač.

Někteří z nás si ale takový telefon nepořizují. Buď ho nechtějí, nebo se bojí, aby ho třeba během práce nerozbili. Na řadu pak přicházejí odolné telefony, které vydrží i nějaký ten pád. Pro jaký se rozhodnete vy?

Tip číslo jedna: Samsung Galaxy A52s 5G

Telefon, který jde s dobou a myslí nejen na přítomnost, ale i budoucnost.

• Pyšní se 6,5" FHD+ Super AMOLED obrazovkou s jasem 800 nitů, takže všechny detaily uvidíte v zářivých barvách.

• Na zadní straně najdete fotomodul, který perfektně splývá a najdete v něm hned čtyři fotoaparáty. Hlavní 64 Mpx, makro 5 Mpx, ultraširoký 12 Mpx a snímač hloubky ostrosti 5 Mpx. Díky nim se dočkáte ostrých záběru od rozbřesku do soumraku. Těšit se můžete i na oblíbené filtry Snapchat Lenses.

• Je připravený na přechod na síť nové generace 5G, díky které se videa budou načítat bez otravného zasekávání, stejně si stáhnete i libovolný obsah.

• Potěší voděodolnost IP67, takže se nemusíte bát lehkého navlhnutí ani prašného okolí.

• Asi nikoho neurazí 2 reproduktory, které hravě vytvoří prostorové audio.

Tip číslo dva: Xiaomi 11 Lite 5G

Elegantní společník pro náročné uživatele. Přesně tak můžeme tenhle telefon se skvělou výbavou a perfektním fotoaparátem charakterizovat.

• 6,55" AMOLED displej s technologií TrueColor pro ty nejlepší barvy krytý Corning Gorilla Glass 5

• Xiaomi 11 Lite disponuje AI Cinema režimy, které vám umožní využít potenciál záběru na maximum.

• 108Mpx hlavní objektiv, ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 120°, 5Mpx tele/makro objektiv, 16Mpx přední objektiv

• Osmijádrový procesor s podporou 5G připojení

Tip číslo tři: Apple iPhone 12 mini

Bez Apple si život nedovedete představit? Pak vsaďte na Apple iPhone 12 mini, který má vše, co potřebujete. Je úsporný, odolný a výkonný, má dlouhou životnost, a jak určitě víte, hodnotu udrží déle než jiné smartphony.

• Prvotřídní displej s perfektním kontrastem a vyšším rozlišením

• 5G datové připojení

• Vychytaný noční režim na obou fotoaparátech

• Dolby Vision pro natáčení a úpravu videí