Moderní technologie: S dětmi zpět do reality

Když jsem se nechal natočit jako jeden z prvních zákazníků na Zlínském filmovém festivalu, který si objednává limonádu od robota, ještě jsem netušil, že bude mít příspěvek takový ohlas v sociálních médiích. Ne proto, že by náš YuMi předvedl něco, co by roboti už dlouho neuměli. Odezvu vyvolalo hlavně to, jak jsme jej uvedli do prostředí festivalu dětského filmu ve "vintage" dodávce 1203 od Škodovky.

To, že supermoderní robot působí v něčem, co mnozí z nás pamatují z dětských let, a zároveň tu bezpečně obsluhuje i děti, mne vrátilo k myšlence, jakou dnes moderní technologie hrají roli v našich životech, a zejména v těch dětských.

Roztomilý YuMi ve Zlíně, podávající limonádu nebo zmrzlinu, plnil zdánlivě banální účel: předvést, že technologie má sloužit lidem, a ne naopak. Zdánlivě proto, že zejména my rodiče jsme dnes svědky toho, jak děti propadají závislostem na technologiích. Mnohým z těch, které ráno vstávají s obličejem přilepeným na displej mobilu anebo večer až do odpadnutí "paří" on-line hry, už totiž technologie neslouží, naopak stává se jim oním "zlým pánem".

Na festivalu jsem proto velmi ocenil, že osobnosti přispěly svou inspirací k tomu, jak a kde hledat cesty k návratu do reality. K návratu ze světa, v němž si nás technologie umí podrobit, do světa, kde slouží a zároveň nám nepřekáží vést aktivní život na těle i na duchu. Úkol o to naléhavější, nakolik nás technologie ještě více sevřely v důsledku pandemické situace.

Atributem takového mentálně aktivního života stále jsou a já doufám, že i zůstanou, knihy a literatura. V souladu s mottem Literatura ve filmu potvrdil na ZFF oceněný Ondřej Vetchý, že s knihami žije dnes a denně, na nočním stolku má třeba Otu Pavla nebo Rychlé šípy.

Slavný americký producent Bill Gerber, který ve Zlíně převzal Cenu prezidenta festivalu, zase překvapil tím, co podle něj mají dělat děti, které chtějí uspět ve filmu: hodně číst. Novinářům řekl, že ti nejlepší herci, se kterými spolupracoval, byli vždy velmi sečtělí.

Takové slovo od tvůrce, který uznává, že dobrý film můžete natočit i na mobil, je pro mne o to inspirativnější. Také s robotem už dnes totiž dokážete dělat zázraky, ale zážitek, jaký vám jako čtenáři poskytne skvělá vědecko-fantastická literatura ani umělá inteligence nenahradí. Tak proč si třeba zase nevzít do ruky Čapkovo R. U. R.?

Vítězslav Lukáš

Autor je generálním ředitelem ABB v ČR.