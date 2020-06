Na nový byt v Praze je v průměru potřeba 14,2 ročního platu

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,2 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group, jejíž výsledky v úterý zveřejnila na tiskové konferenci. Jde o údaje na konci prvního čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. Před rokem to bylo 14,6 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

"Praha nestíhá uspokojovat dlouhodobě vysokou poptávku po novém bydlení, a to zejména kvůli zdlouhavému schvalování jakékoliv výstavby. Povolit nový bytový dům v Praze často trvá i deset let. To se odráží ve vysokých cenách, a není proto divu, že dostupnost je stále výrazně horší než u sousedních zemí," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci března meziročně vzrostla o 1,6 procenta na 106 392 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 88 procent.

K meziročnímu zvýšení dostupnosti bydlení o 0,4 procentního bodu podle Kunovského přispěl růst mezd. Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla 7 837 538 korun. U průměrné mzdy Central Group vychází z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich byla na konci března průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 45 947 korun. To je o osm procent více než před rokem.

Při srovnání s metropolemi v regionu je na tom Praha podle dostupnosti bydlení výrazně nejhůře. Následují Bratislava (11,9 roku), Mnichov (11,8 roku), Vídeň (8,7 roku), Varšava (8,5 roku) a Berlín (osm let).

Podle analýzy Central Group úřady za posledních pět let v Praze povolily 3,4 bytu na 1000 obyvatel. Z vybraných měst v regionu to bylo výrazně nejméně. Následují Berlín (6,5 bytu), Mnichov (7,5 bytu), Bratislava (8,4 bytu), Vídeň (8,7 bytu) a Varšava (13,1 bytu).