Náklady pandemie nás mohou vyjít až na 4,1 bilionu USD

Náklady na boj s ekonomickými dopady pandemie by mohly celosvětově dosáhnout až 4,1 bilionu dolarů (104,5 bilionu Kč), což je asi pět procent světového hrubého domácího produktu (HDP). Odhaduje to Asijská rozvojová banka (ADB). Záviset bude hlavně na tom, do jaké míry se nemoc COVID-19 rozšíří v Evropě, ve Spojených státech a dalších velkých ekonomikách.

Pokud se podaří šíření koronaviru omezit za kratší dobu, škody by mohly dosáhnout asi dvou bilionů dolarů, tedy zhruba 2,3 procenta světového HDP. Rozvojová Asie, včetně Číny, v tomto odhadu představuje 36 procent nákladů.

"Nikdo nedokáže říct, jak moc se COVID-19 může rozšířit. Její potlačení může trvat déle, než teď odhadujeme," uvedl ve zprávě hlavní ekonom ADB Jasujuki Sawada. "Nedají se vyloučit vážné finanční otřesy ani finanční krize," dodal.

Na začátku března ADB škody odhadovala na 347 miliard dolarů a snížení světového HDP o 0,4 procentního bodu. Od té doby se epicentrum nákazy přesunulo z Číny do Evropy a pak do Spojených států a počet nakažených po celém světě přesáhl jeden milion.

Aktualizovaný odhad zohledňuje dopady na turistiku, spotřebu a investice, uvedl Sawada v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Náklady se ale podle něj mohou ještě zvýšit, jestliže budou narušeny dodávky.