Nálada německých spotřebitelů se dál zhoršuje. Hlavním důvodem je zpomalení hospodářského růstu, které má negativní dopad na očekávání dalšího vývoje příjmů spotřebitelů. Vyplývá to z průzkumu společnosti GfK. Výdaje domácností se v posledních letech staly hlavním zdrojem růstu největší evropské ekonomiky díky rekordní zaměstnanosti, růstu mezd, který je vyšší než inflace, a nízkým nákladům na úvěry, které zvýšily domácí poptávku.

Index nálady německých spotřebitelů na měsíc červenec klesl na 9,8 bodu z 10,1 bodu v předchozím měsíci a nižší byl už druhý měsíc za sebou. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index klesne na deset bodů.

Ekonomický růst v Německu nyní ohrožuje několik faktorů, a to obchodní konflikty, nejistota spojená s plánovaných odchodem Británie z EU a ochlazení globální ekonomiky. To vše má negativní dopad na německé výrobce, kteří se orientují na vývoz. Panují obavy, že zpomalení ve zpracovatelském průmyslu se může rozšířit i do sektoru služeb a ohrozit nynější příznivou situaci na trhu práce.

Podle průzkumu se spotřebitelé obávají hlavně o budoucnost automobilek, které teď ohrožují obchodní spory a přesun k elektrickým vozům. To by mohlo způsobit rušení tisíců pracovních míst.

Dílčí index očekávání vývoje příjmů klesl nejníže od března 2017. Výzkumník GfK Rolf Bürkl upozornil, že doposud byl ukazatel příjmů schopen těžit ze skvělého vývoje německého trhu práce. Nyní se však stále častěji objevují známky toho, že prudký růst zaměstnanosti je u konce.

Ochota utrácet mezi spotřebiteli však stále roste, což ukazuje, že je zatím neznepokojují obavy o jistotu zaměstnání. Zda to tak zůstane i nadále bude podle GfK záviset na tom, jak se budou v dalších měsících vyvíjet vyhlídky příjmů. Pokud se výrazná ztráta, kterou nyní tento dílčí index utrpěl, v dalších měsících změní v přetrvávající klesající trend, patrně se neudrží dosavadní ochota utrácet.