Nálada německých spotřebitelů se nečekaně mírně zhoršila

Nálada německých spotřebitelů se s příchodem nového roku nečekaně mírně zhoršila. Vyplynulo to z průzkumu společnosti GfK, který byl zveřejněn. Domácnostem podle něj dělají starost diskuse o možném zavedení záporných úrokových sazeb i pro soukromé střadatele a stále se obávají dopadů obchodních konfliktů.

Index nálady německých spotřebitelů pro měsíc leden klesl o 0,1 bodu na 9,6 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index stoupne na 9,8 bodu. V listopadovém průzkumu se index na prosinec ještě o 0,1 bodu zvýšil.

Výdaje domácností se v posledních letech staly stabilním a spolehlivým zdrojem růstu hospodářství země díky rekordní zaměstnanosti, růstu mezd, který je vyšší než inflace, a nízkým nákladům na úvěry. Domácnosti a jejich spotřeba tak pomáhají zmírnit negativní vliv obchodních sporů na německou ekonomiku, která je do značné míry závislá na vývozu.

Podle analytika GfK Rolfa Bürkla jsou ale spotřebitelé nyní pesimističtější co do celkového hospodářského růstu. Mají také nižší očekávání ohledně svých osobních příjmů. Tento dílčí ukazatel je na nejslabší úrovni za více než šest let.

Podle zveřejněného průzkumu společnosti Ifo se německé firmy zdráhají nabírat nové zaměstnance. Barometr zaměstnávání Ifo se v prosinci snížil na 98,9 bodu z listopadových 99,5 bodu. Růst trhu práce bude pokračovat, ale jeho dynamika bude podle Ifo v roce 2020 pravděpodobně méně silná než v roce 2019.

Německá ekonomika, na které je závislá také řada českých firem, se ve třetím čtvrtletí těsně vyhnula recesi. Výdaje spotřebitelů a státu a vývoz pomohly k růstu hrubého domácího produktu ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,1 procenta, když ve druhém kvartálu ekonomika klesla o 0,2 procenta. Ifo odhaduje, že německá ekonomika by v posledních třech měsících roku měla vzrůst o 0,2 procenta.