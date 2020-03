Národních digitálních měn bude přibývat

Svět kryptoměn je pro mnohé z nás stále opředen rouškou tajemství. Přitom se virtuální měny stávají stále běžnější součástí hospodářské reality. "Kryptoměny zachrání krvácející ekonomiky jednotlivých států," říká Daniel Tanner, výkonný ředitel a spolumajitel Platon Finance, fintechové společnosti, která vyvinula a spravuje kryptoměnu platoncoin.

Jak se aktuálně daří kryptoměnám?

Digitální revoluce je sice v počáteční fázi, ale signifikantnost kryptoekonomie je již nyní významně viditelná. V posledních týdnech světem hýbe jediné téma - COVID-19. Pandemie zasáhla nepřipravené země s takovou razancí, že zatřásla nejen s jejich zdravotnickými systémy, ale i ekonomikou. Burzy nacházejí každým dnem nová dna a vývoj není jiný ani v kryptosvětě. Ceny padají. Ale rozhodně si nemyslím, že by tato krize byla ohrožením pro kryptoměny obecně, spíše to vidím jako příležitost pro ty opravdu kvalitní produkty.

Můžete to více specifikovat?

Rozsáhlá vládní opatření totiž poměrně výrazně rozkývala světovou ekonomiku a již nyní je zřejmé, že se celý svět brzy propadne do recese. A právě krizové období je tím, co by mělo pozici virtuálních měn ještě posílit. Vždyť kdo by v takové době riskoval investice do klasických fiat měn, jejichž hodnota není ničím podložena? Na první pohled se ovšem může zdát, že opak je pravdou. Bitcoin od 15. února do 15. března ztratil něco málo přes 5000 USD. Stejným směrem se vydaly i altcoiny. Některé zažily ještě výraznější propad, jiné se alespoň částečně udržely. Podle Tima Drapera to bude právě bitcoin a další kryptoměny společně s vhodným zacílením umělé inteligence, co zachrání krvácející ekonomiky jednotlivých států. Umožní revolučním způsobem proměnit některá odvětví s obrovským potenciálem, která se následně stanou tahouny chřadnoucích ekonomik.

Takže máme být za krizi vděčni?

Každá krize pomáhá pročistit vzduch. Slabší firmy a projekty skončí, protože nedovedou ospravedlnit svou existenci. Nejinak tomu bude i v oblasti kryptoměn, kde lze v souvislosti s dalšími propady očekávat postupný odliv kapitálu investorů od velkého množství jednotlivých projektů k těm, které dovedly svou existenci obhájit. Takovým, jako jsou bitcoin nebo platoncoin. Zkrátka virtuální měna, která nestojí pouze na spekulacích, ale která svým držitelům poskytuje hmatatelné benefity. Smrt bitcoinu a kryptoměn obecně virus rozhodně nezpůsobí. Právě naopak znamená velkou příležitost, z níž pravděpodobně některé projekty vyjdou mnohem silnější než předtím, jiné se však stanou minulostí.

Jaké události se ve světě krypta očekávají v nejbližší době?

Určitě je reálné očekávat dynamičtější průběh aplikování národních digitálních měn. To bude mít vliv i na transformování, například státních dluhopisů nebo akcií do digitální formy, kryté právně, prostřednictvím národních digitálních měn.

Proč kryptoměnám stále vládne bitcoin, i když znalci tvrdí, že na trhu jsou technologicky I uživatelsky mnohem lepší produkty?

Prvních několik digitálních měn vznikly někdy koncem 80. let. Bitcoin tedy nebyl první, ale má prvenství, které mu nikdo nevezme, co se týká úspěšnosti aplikování. Bitcoin od svého uvedení prochází neustále fázemi testování s cílem ukotvit ho na nové úrovni krypto-aktiv. Proto bych se vůbec nedivil, kdyby v budoucnu parciálně nahradil zlatý standard.

Jak se ve světě krypta daří Čechům a Slovákům? Jsou tu nějaké zajímavé projekty?

Česko i Slovensko těží z toho, že byly po mnoho desetiletí provázané. Proto přibývají stále nové projekty jako i ideje, které z nás dělají vysoce konkurenceschopné partnery, kteří jsou v zahraničí velmi uznáváni a ceněni.

Čím se liší váš platoncoin?

Vznikl jako reakce na nedokonalost tradičních měn. Tím však nechci říci, že odmítáme nějakým způsobem fiat měny. Právě naopak, plně chápeme nutnost jako i potřebu těchto měn, ale spíše na úrovni zúčtovacího vztahu, a to mezi tradičním a kryptoekonomickým trhem. Platoncoin je postaven na úplné dobrovolnosti v otázce jeho držby a použití. Jeho primární postavení vidíme v jeho službě, kterou je výměna za zboží a služby pro koncové uživatele jako i v B2B segmentu.

Jak na tom platoncoin tedy je?

Burzovně je samozřejmě hodnota nižší, ale podle nejrůznějších našich modelů by se dalo říci, že je momentálně podhodnocen.

Na jakých burzách se obchoduje?

Aktuálně jsme zalistováni na DigiFinex, Coinmarketcap, CoinGecko. Významná část prodeje platoncoinu je realizována prostřednictvím OTC obchodů (takzvaně na přepážce, tedy nikoli online, pozn. red.).

Kolik lidí aktuálně vlastní nějaké platoncoiny?

Aktuální počet vám nedokážu přesně říct, protože ten se neustále mění. Nicméně řádově to bude někde kolem 600 klientů. Předpokládáme ale, že do konce tohoto roku jejich počet významně stoupne.

Kdo jsou vaši klienti?

Portfolio našich klientů se od založení naší společnosti neustále mění. Ze začátku šlo primárně o individuální klienty, kteří měli zájem vlastnit něco odlišného. Pořízení platoncoinu brali spíš jako formu zábavy. Postupně se k této skupině přidali individuální klienti, kteří viděli přidanou hodnotu v digitálních měnách. Dnes jsou našimi uživateli už i korporátní klienti, kteří v platoncoinu vidí jen možnost diverzifikace svých rizik, ale hlavně alternativní nástroj výměny. Portfolio klientů držících platoncoiny je dnes velmi rozmanité.

Za společností Platon Finance stojíte vy a vaše manželka. Jaká je vlastně vaše byznysová minulost?

Ve svých 18 letech jsem založil společnost Developstudio, která zajišťovala tvorbu webových stránek, internetové obchody, reklamu a digitální marketing. Po pár letech jsem společnost prodal. Pak jsem provozoval personální agenturu nebo reklamní společnost BeLime. Působil jsem jako člen v dozorčí radě ve dvou evropských společnostech, které zajišťovali zakázky pro korporátní společnosti různého typu, ale všechny se pohybovaly v oblastech IT, marketing, personální činnost a stavební činnost. V neposlední řadě jsme s manželkou vytvořili mezinárodní podnikatelský klub, kde jsme na mezinárodní úrovni propojovali podnikatele za účelem získaní zakázek a vytvoření dlouhodobých vztahů a kontaktů. Nyní věnuji veškerý svůj čas do svého posledního projektu a tím je Platon Finance.

Tváří vaší společnosti je MMA zápasník Makhmud Muradov. Jak jste se k němu dostali?

K Makhmudovi jsme se dostali přes našeho obchodního manažera Daniela Hurtu, který je s ním v kontaktu, a následně jsme mu nabídli možnost spolupráce na našem projektu a zároveň se podílet na propagaci, reklamě a digitálním marketingu. Projekt ho nadchnul a nadále společná spolupráce přetrvává.