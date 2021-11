Nárůst cen energií prospívá prodeji zdrojů té obnovitelné. Na vývoji cen jsou totiž jen málo závislé

Největší nárůst cen tepla za posledních třináct let: právě tak hodnotí Teplárenské sdružení České republiky nastávající období v oblasti energetiky. Situace se dostala do fáze, kdy zdražování energií řeší i Evropská komise a jednotlivé země zavádějí nejrůznější daňové úlevy. Ne každý si však může stěžovat. Podle prodejců zapříčinilo zdražování energií mimo jiné také nárůst zájmu o zdroje obnovitelné energie. Důvodem vyšší poptávky je dle prodejců i fakt, že situace povede ke zkrácení návratnosti investice s nákupem spojené.

Kupříkladu tepelná čerpadla fungují na principu odnímání tepla z okolí vytápěného objektu, tedy vzduchu, země či vody, které převádí na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Jelikož má tato energie z velké části původ ve slunečním záření, jsou tepelná čerpadla na zvyšujících se cenách energií jen málo závislá. A právě to je jedním z důvodů, proč se i pro tuto variantu v aktuální situaci rozhoduje čím dál tím více lidí. "Přímotopné vytápění elektřinou bude nyní provozně extrémně drahé a výměna za tepelné čerpadlo naopak velmi výhodná. Ozývá se množství zákazníků vystrašených z nárůstu cen zemního plynu, kteří chtějí přejít právě na tepelné čerpadlo," popisuje situaci Jiří Svoboda ze společnosti Master Therm s tím, že tepelné čerpadlo však nelze doporučit všem domácnostem.

Současné extrémy na burze totiž podle něj nebudou mít dlouhé trvání, a ne vždy je tak přechod z vytápění zemním plynem na tepelné čerpadlo smysluplný. "Největší vlna zájmu je o kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny s baterií. To je do budoucna asi nejperspektivnější způsob vytápění a chlazení. Zdražování elektřiny, která zůstává s cenou zemního plynu v relaci, tuto kombinaci zvýhodňuje," dodává Svoboda.

A další z prodejců jeho slova potvrzují, vyšší zájem je dle nich patrný také právě u fotovoltaických elektráren. "V této oblasti je patrný vzestup již rok a poslední měsíce zájem klientů ještě významně vzrostl," říká Leoš Martiš ze společnosti DEK. I v tomto případě je dle něj hlavním důvodem zdražování energií. "Bohužel ani výhled do budoucna není vůbec pozitivní z hlediska vývoje cen a lidé hledají řešení, jak ušetřit. Pro úsporu elektrické energie je fotovoltaický systém ten správný směr," dodává Martiš.

Ekologické varianty podporuje dotacemi i ministerstvo

Všechny tyto varianty se pak stávají dostupnějšími i díky dotacím Ministerstva životního prostředí, a to v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten začal ve snaze posílit roli obnovitelných zdrojů při rekonstrukcích i výstavbě přijímat žádosti 12. října tohoto roku a na jejich proplacení prozatím vyhradil 11 miliard korun. A na co vše lze tyto dotace uplatnit? Jak již bylo zmíněno, jednou z možností je právě nákup tepelného čerpadla nebo fotovoltaického systému. Pokud se rozhodnete pořídit čerpadlo pro vytápění, můžete získat dotaci 80 tisíc korun, v případě využití pro vytápění a ohřev teplé vody až 100 tisíc korun. V případě vytápění, ohřevu teplé vody plus kombinace s fotovoltaickou elektrárnou se dotace může vyšplhat až 140 tisíc korun.

Dalšími možnostmi, jak dotace využít, je pořízení zelené střechy, systém řízeného větrání s rekuperací, ale i stínící techniky s tím, že v případě kombinace vícera opatření má žadatel nárok na další bonusy, které se mohou vyšplhat až na 185 tisíc korun.