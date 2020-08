Nastává éra flexibilních pracovišť

Rostoucí oblibu práce na home office v souvislosti s koronavirovou pandemií dokazují různé průzkumy už od dubna. S masivním využíváním telekomunikačních možností se současně rozšiřuje spektrum činností, které lidi mohou vykonávat téměř odkudkoliv. Společnosti začínají přispívat na vybavení domácích kanceláří.

Operátora centra zákaznické podpory si asi těžko představíme na verandě, v obýváku nebo v kuchyni. Preventivně nařízené home office v MONETA Money Bank se však týkají i jich. "Banka jim byla schopna velmi rychle zajistit potřebnou techniku i domů, operátoři tedy mohou fungovat i v domácích call centrech," říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace MONETA Money Bank. Kvůli prevenci před šířením nákazy koronaviru je banka rozdělena na dvě skupiny zaměstnanců, kteří se nyní střídají při práci v kancelářích a z domova.

Podle expertů půjde gin vypuštěný z lahve za pomoci koronaviru vracet zpět jen stěží. Například společnost Twitter nyní umožňuje zaměstnancům zůstat doma navždy. Je ovšem pravdou, že tuto možnost podporovala ještě před šířením viru. Práci z domova podpořil i technologický gigant Google. Společnost zaměstnancům poskytla příspěvek ve výši 1 000 USD na nákup vybavení a nábytku, který usnadní jejich práci z domova.

Z domova pracují i likvidátoři škod

Stejně tak jako v MONETA Money Bank pracují z domova operátoři call centra také v pojišťovně UNIQA. Na home office jsou dokonce i likvidátoři škod. "Prohlídky škod probíhají pomocí videohovoru a klient sám natočí na telefon místo škody. Technik UNIQA ho naviguje, vyžádá si detailní záběry, probere s ním okolnosti škody v hovoru atp. Záznam se nahraje do aplikace a likvidátor má podklady ihned na stole," vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA s tím, že bez osobního kontaktu mohou pracovat i pojišťovací poradci a obchodníci. "Za podpis a souhlas se smlouvou se považuje zaplacení prvního pojistného. To je novinka z pandemie a lze ji používat i do budoucna. Zaměstnanci pojišťovny jsou nyní vybavováni prakticky výhradně notebooky.

Více než 800 operátorů přesunula na home office také společnost ConectArt, která provozuje největší kontaktní centrum v Česku. Společnost také uskutečnila průzkum, podle kterého by přes 85 % oslovených zaměstnanců chtělo v určité míře využívat práci z domova i v post-covidové době.