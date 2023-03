Navzdory hospodářské recesi nepřichází propouštění, shodují se analytici

Navzdory hospodářské recesi v Česku nepřichází propouštění. Shodují se na tom oslovení analytici. Nezaměstnanost podle nich letos nebude znamenat problém pro hospodářství a zůstane po celý rok na nízkých úrovních. Podle ve středu zveřejněných údajů Úřadu práce ČR byla nezaměstnanost v únoru 3,9 procenta, zůstala na lednové úrovni.

"Ačkoliv v uplynulých měsících narůstal podíl firem, které hlásily úmysl omezovat zaměstnanost, toto se projevilo pravděpodobně spíše na menší intenzitě nových náborů, nežli přímo na propouštění. Pokud k rozvazování pracovních vztahů přece jen docházelo, našli si tito pracovníci evidentně bez větších problémů nové uplatnění. Nyní se trend již začíná pomalu obracet, když počet firem hlásících úmysl snižovat stavy klesá a úměrně tomu se snižují i reportované obavy samotných domácností z možné ztráty zaměstnání," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové zůstává situace na českém trhu práce napjatá. "Podíl nezaměstnaných tak v letošním roce zřejmě stoupne pouze nepatrně. Po loňských průměrných 3,4 procenta by měl letos podle naší prognózy dosáhnout 3,9 procenta. Vzhledem k poměrně optimistickému startu do letošního roku však může být výsledek nakonec lepší," uvedla.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil na to, že spíš než by přibývalo nezaměstnaných, snižuje se počet volných pracovních míst. "Díky rozběhu sezonních prací bude nezaměstnanost v dalších měsících klesat, i když některé firmy budou pod tlakem propouštět, jak ostatně naznačují průzkumy sentimentu. Vypadá to tak, že ani letos nebude nezaměstnanost nijak vážným problémem české ekonomiky. Spíše i nadále zůstane problémem regionálním," uvedl.

Vývoj nezaměstnanosti ukazuje, že většina českých firem ustála vysoké ceny energií, soudí expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová. "Poptávka po kvalitních zaměstnancích bude ze strany firem stále přetrvávat, zaměstnavatele bude spíše než nedostatek lidí trápit tlak na růst mezd kvůli vysoké inflaci. Dlouhodobě má ale český pracovní trh pořád velký prostor ke zlepšení a rozvoji: česká ekonomika například zaostává v automatizaci a digitalizaci, chybí jí sdílené pozice a částečné úvazky," uvedla.

Karel Kotoun ze společnosti Green0meter uvedl, že k růstu zisků firem a vytváření nových pracovních příležitostí může přispět i umělá inteligence. "Zejména v průmyslu se stává nedílnou součástí procesů a automatizace. Díky tomu mohou být výrobní procesy efektivnější a přesnější, což umožňuje zvýšení výrobních kapacit a zlepšení kvality produktů," uvedl. "Je však důležité si uvědomit, že umělá inteligence není samospásná a spolupráce s lidmi je nezbytná pro její efektivní využití," doplnil s tím, že se tak otevírá prostor pro nové zaměstnance.