Nejkouzelnější místa roku 2021 podle Amazing Places

Ačkoli poslední dva roky byly nejen pro provozovatele ubytovacích zařízení krušné, většina z nich nepřízeň osudu přestála, a ještě své služby i prostory zlepšila. Stejně jako v minulých letech i za rok 2021 Amazing Places ocenily jejich snahu, a to ve 12 tematických kategoriích podle typu ubytování a v 5 speciálních kategoriích včetně absolutního vítěze. Podle zakladatele projektu Amazing Places Petra Kotíka jsou však vzhledem k překonání pandemické krize vítězové všichni.

"O oceněných rozhoduje náš desetičlenný tým v rámci hlasování, ze kterého vzejdou vítězové. Jelikož se věnujeme projektu Amazing Places a našim partnerům celý rok, osobně je navštěvujeme, máme přehled o tom, jaké služby nabízejí a jak se prezentují," vysvětluje Petr Kotík.

Jeho slova doplňuje managing director Václav Vítek: "Kritéria hodnocení jsou sice subjektivní, ale berou v potaz, jak dané místo funguje po celý rok. Jak je samo aktivní v provozu i na sociálních sítích. Klademe důraz na klientský přístup a další hmatatelné aspekty. Zároveň jde o atmosféru, a tu bývá často těžké popsat, prostě je buď skvělá, nebo ne."

Absolutním vítězem se stalo Café Fara, které si podle Petra Kotíka drží už léta vysoký nadstandard: "Fara je fenomén. Letos oslavila 10. výročí a stále převyšuje ostatní v nabídce a kvalitě služeb. Každý rok pro své hosty, často i léty získané přátele, vymýšlí nové věci od originální půjčovny kol, kde vám poskytnou snad vše, co má kola, přes statek v sousedství nabízející hostům čerstvou zeleninu a bylinky pro vlastní spotřebu, nový nerezový bazén s úžasnou chill zónou, saunou a vířivkou, až po široko daleko vyhlášenou kuchyni, za kterou sem jezdí lidé jenom na otočku. Za Farou stojí skvělá rodina Džiubanových a neuvěřitelná Romana Remutová, které se stará o její chod od samého začátku. Pro nás byla Café Fara vždycky inspirací, ale až letos se dočkala zaslouženého ocenění Absolutní vítěz Amazing Places 2021."

Zakladatel Amazing Places ovšem dodává, že nejvíce si přeje, aby mezi místy nepanovala žádná rivalita, přeci jen úplně na začátku bylo heslem Amazing Places "Nejsme si navzájem konkurencí, nýbrž inspirací".

Absolutní vítěz Amazing Places 2021: Café Fara

Být nejlepším z nejlepších chce roky tvrdé práce, vůli nepolevit a touhu se neustále zdokonalovat. Všechny tyto podmínky a mnohem více splňuje rodina Džiubanových, která měla na začátku skromný plán otevřít si malou, ale poctivou kavárnu s domácími produkty. Díky nečekanému zájmu se však původní záměr rozrostl ve věhlasný areál s několika budovami kolem podlouhlého dvora s majestátním ořechem. Najdete tu barokní faru, v níž je kavárna, dřevěnou stodolu a starou školu, které slouží jako penzion, dále sallu terrenu se sklepem, kde se báječně snídá s výhledem na zahradu. Na to vše dohlíží kostel sv. Jiří. Devět stylových pokojů vás svou originalitou a útulností přesvědčí, abyste si rovnou začali plánovat další návštěvu Fary. Doporučujeme rezervovat si pokoj Klentnické madony, neboť tento dvoulůžkový apartmán bude bezesporu jeden z nejkrásnějších pokojů, ve kterých jsme kdy strávili noc. Výjimečný zážitek z pobytu umocňují zdejší pokrmy z lokálních surovin od místních farmářů. Majitelé se snaží využít plodnosti Pálavy a na vlastních políčkách si pěstují zeleninu a ovoce. Pro recept se tu nebojí sáhnout ani do 100 let starých kuchařek, které důmyslně přivádějí do 21. století. Na své si tu přijdou i vyznavači zdravého životního stylu nebo hosté na bezlepkové dietě. Zdejší dobroty si můžete díky obchůdku na Faře odvézt i domů, kam se vám mimochodem nebude vůbec chtít vrátit. To až se ponoříte ve Farních lázních do vířivky s výhledem nebo se necháte obejmout teplem ve finské či parní sauně. V létě vás příjemně ochladí venkovní bazén a pohladí ruce profesionálních masérů během speciálního Rituálu Café Fara. Pokud budete chtít objevit něco nového, zajděte se podívat do místního muzea kávy, kde si můžete prohlédnout i kávovary staré 100 let. Vřelá pohostinnost majitelů i personálu, výborné jídlo, intimní atmosféra a sladké nicnedělání jsou jen některé z důvodů, proč je Café Fara ikonickým místem jižní Moravy a absolutním vítězem Amazing Places 2021.

Vítěz kategorie Svatební místo Amazing Places 2021: Náš Mlýn

Na svatby se tu specializují. Oslava lásky bude nezapomenutelná pro snoubence i jejich hosty, ti budou totiž spát v sedmi dřevěných domcích s unikátním designem a manželskou postelí, ve které je usínání s hvězdami nad hlavou za libé vůně dřeva opravdovým zážitkem. Zatímco se v Našem Mlýně o vše postarají, vy můžete zpomalit a užít si v klidu každý detail svého nejdůležitějšího dne. Celý areál bude jen váš, stejně jako péče veškerého personálu. Není náhoda, že se sem novomanželé vracejí oslavit výročí a vychutnat si opět zdejší unikátní atmosféru.

Vítěz kategorie Kouzelná novinka Amazing Places 2021: Herbarium Boutique Hotel

Všechno tu roste, kvete a voní. Kus zeleného ráje jen pár kroků od centra historické Olomouce. Místo, které byste tu nečekali, a doslovná oáza klidu obklopená Mlýnským potokem a přírodou. Zelený život najdete i uvnitř hotelu pod stropy s kapradinami a v pokojích věnovaných květinám, které rostou v magické zahradě. Venkovní brunche, soukromé pikniky či večerní grilování u kamenného ohniště jsou jen zlomek zážitků, které vám spolu s výjimečným servisem nabízí majitelka Alena Šišmová, pro níž jsou prvotřídní služby a vaše pohodlí na prvním místě.

Vítěz kategorie Nejkrásnější prázdninový resort Amazing Places 2021: Penzion Jurášek

Proč právě Jurášek? Protože je tady krásně. Budova ze skla a kamene je obklopena bujnou zelení a hlubokými beskydskými lesy a společně vytvářejí unikátní charakter tohoto místa. Čtyřhvězdičkový penzion právem získat prvenství ve své kategorii. Štědré wellness, luxusní pokoje, vyhlášená restaurace s pokrmy z lokálních surovin a služby na vysoké úrovni jsou důkazem, že takový standard není jen doménou přepychových hotelů. To, čím si Jurášek získal naše srdce, je naprostý komfort a kontakt s tou nejkrásnější přírodou.

Vítěz kategorie Design a architektura Amazing Places 2021: Sýpka Arnoštov

Díky odvážnému přístupu architektů vznikl svérázný́ endemit, na jehož návštěvu rozhodně nezapomenete. Na první pohled zarážející, na druhý však dechberoucí Sýpka Arnoštov stojí za devíti lesy, dvěma potoky a třemi loukami jako pamětník starých časů a důkaz toho, že spojení historie a moderního designu je někdy tou nejlepší volbou. Zvenku majitelé schválně ponechali tělo Sýpky obnažené. Surovost exteriéru kontrastuje s uhlazeným interiérem. Světlo, otevřený prostor a okázalost vás zanechá při prvním vstupu s otevřenými ústy. Čtyři pokoje a pět koupelen pak zajistí komfort a soukromí, na které se lehce zvyká.

VÍTĚZOVÉ DALŠÍCH KATEGORIÍ

Boutique Hotely

Monastery Garden Krumlov

Ráj na zemi

Knížecí cesta

Apartmány

Hide in City

Tosca

Krumlovský mlýn

Hotely

Pivní hotel Zlatá Kráva

Maximilian Hotel

Zámek Ratměřice

Chalupy

Na Potok

Bukovanská chaloupka

Chalupy Solanec

Roubenky

Roubenka Flora

Roubenky na stráni

Soví Újezd

Glamping

Paseca

Spaní na medu

Two Fingers

Malé penziony

Stará Pekárna

Design Pension Twenty

Ultra Premium Apartments

Penziony

Kocanda Kravsko

Dvůr Haniš

Villa Hrušky

Upper Class

Grandhotel Pupp

Chateau Mcely

Mezi lukami

Spa & Wellness

Chateau Herálec

Endemit Boutique Hotel & Spa

Grandhotel Tatra

Slovensko

Usadlosť pod Kriváňom

Hotel Amade Château

Nebo nad Štiavnicou

Rakousko

Luxuslodge

Mama Thresl

Mari Pop