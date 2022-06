Nejlepší z nejlepších: Finále největší ICT soutěže od Huawei bylo oslavou mladých talentů

Čínský Šen-čen byl v uplynulých dnech dějištěm významného světového finále. Přes 150 tisíc studentů z více než dvou tisíc univerzit napříč 85 zeměmi a regiony po celé planetě se v posledních měsících zúčastnilo soutěže Huawei ICT Competition 2021-2022. Největší finále v historii ocenilo řadu studentských projektů. Poprvé byla udělena cena v kategorii Women in Tech za ryze ženský přínos v rámci soutěže a nově bylo představeno ocenění za digitální inkluzi pod záštitou iniciativy Huawei Tech4All.

V pořadí šestý ročník soutěže technologického giganta Huawei byl rozdělen do tří jednotlivých oblastí - Practice, Innovation, Industry -, a měl tak vícero vítězů. Uspěla řada týmů z čínských univerzit, cenu si ale odvezly také studentské týmy z Nigérie, Alžíru, Malajsie, Brazílie či Egypta. Čeští studenti se do letošního ročníku soutěže nezapojili, nicméně i pro ně je soutěž každoročně otevřená.

Prezident prodeje a rozvoje globálních partnerství v sekci Huawei Enterprise Siao Chaj-ťün promluvil o tom, jak důležitou pozici zastávají ICT systémy v dnešní společnosti. Ať už se jedná o zaměstnání, každodenní fungování, či volný čas, technologie se pro většinu populace stávají čím dál více nepostradatelnými, i proto je důraz na vzdělání v oboru tak klíčový. Iniciativy společnosti Huawei cílí na rozvoj talentů v oblasti ICT a studentské programy a soutěže pomáhají budovat ekosystém, který mohou studenti po celém světě používat k překonání digitální propasti a urychlení globální digitální transformace zlepšením svých znalostí, dovedností a inovačních schopností v oblasti ICT.

Akci podpořil také Hervé Huot-Marchand, zástupce UNESCO a vedoucí sekce pro mládež, gramotnost a rozvoj. Vyzdvihl přínos této soutěže i v rámci koalice globálního vzdělávání UNESCO, která pomáhá mladým lidem na celém světě zlepšit jejich digitální dovednosti. Huawei ICT Competition je podle jeho slov díky svému rozsahu jedním z mála mezinárodních programů, jež v tak velkém měřítku propojují mladé talenty. To potvrdil prezident Čínské vzdělávací asociace pro mezinárodní výměnu Liou Li-min: "Jakožto každoroční událost pro univerzitní studenty po celém světě soutěž poskytuje platformu pro komunikaci, propaguje ICT technologie na univerzitách a slouží jako dobrý příklad spolupráce mezi univerzitami a průmyslem."

Celosvětová soutěž Huawei ICT Competition přilákala v letošním roce více účastníků než kdykoli předtím, a to navzdory covidové pandemii, která ještě v některých regionech přetrvává. Technologický gigant je pověstný svou orientací na vzdělání a i do budoucna hodlá pokračovat ve vytváření inkluzivního prostředí, kde budou talentovaní lidé moci rozvíjet své schopnosti a nadále růst ve svém oboru. Společnost závěrem soutěže oznámila svůj záměr vyškolit do roku 2024 jeden milion certifikovaných profesionálů v odvětví ICT s cílem podpořit rozvoj digitálních dovedností globální společnosti a uspíšit vědecký a technologický pokrok. Technologie mohou světu významně pomoci na cestě k udržitelnosti a lepší budoucnosti, právě proto je pečlivé vzdělání v tomto oboru již nyní tak důležité.