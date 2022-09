Největší mýty o půjčkách pro malé podniky

Jak moc záleží na vašem úvěrovém skóre při získávání půjčky? Kolik peněz je příliš mnoho na to, abyste si o ně řekli? Pojďme vyvrátit některé fámy a usnadnit vám získání potřebné podpory pro vaše podnikání.

Získání úvěru pro malé podniky se může zdát na první pohled děsivé, ale je to jednodušší, než si možná myslíte. Pokud jste to nikdy předtím nedělali nebo pokud jste nikdy nemluvili s odborníkem ohledně získání půjčky, možná jste slyšeli několik věcí, které jsou nejen nepravdivé, ale přímo toxické, pokud jde o rozvoj vašeho podnikání prostřednictvím externího financování.

Než se pustíme do mýtů samotných, musíte pochopit několik zásadních věcí o úvěrech pro malé podniky:

• Úvěry se mohou lišit podle typu a věřitele, a to na bankovní a nebankovní, což znamená, že ne všechny úvěry jsou stejné.

• Každý typ úvěru může mít své výhody i nevýhody. Podle povahy vašeho podnikání, které provozujete, vaší historie a toho, kolik peněz máte tendenci každý měsíc vydělávat, vám mohou různé typy půjček vyhovovat více než jiné.

Pojďme se tedy věnovat mýtům a důvodům, proč jsou to prostě mýty:

Získání úvěru pro malé podniky je zdlouhavý a frustrující proces

Pokud se částka, kterou chcete získat, pohybuje v menších hodnotách, můžete obvykle získat půjčku během několika dní. Pokud budete transparentně informovat o svém podnikání a o tom, co hodláte s penězi udělat, neměli byste mít žádné problémy s žádostí o úvěr ani v bance, ani u soukromých věřitelů.

Ještě lépe, pokud je částka, kterou potřebujete, velmi malá, a pokud se chcete dluhu zbavit za méně než měsíc, můžete vyzkoušet půjčky před výplatou. Žádost můžete podat on-line na internetových stránkách přímého poskytovatele a nemusíte ani vyplňovat příliš mnoho formulářů.

Vaše kreditní skóre musí být bezvadné

Zatímco tradičním bankám na vašem kreditním skóre hodně záleží, alternativní nebo soukromí věřitelé na něj tolik neberou ohled. Místo toho, aby se věnovali vaší finanční historii, tento typ věřitelů analyzuje finanční realitu určitého podnikání na základě tržních trendů, ekonomického stavu vaší oblasti a dalších podobných faktorů.

V každém případě se neomezujte pouze na jednu nabídku. Místo toho se zeptejte několika věřitelů na jejich nabídky a pokuste se vyjednat to, co nejlépe vyhovuje vaší situaci. Možná narazíte na mnohem lepší nabídku, než jste očekávali.

Pokud si řeknete o příliš mnoho peněz, budete okamžitě odmítnuti

To, o kolik peněz žádáte, nemusí mít nutně vliv na vaše šance na schválení. Ve skutečnosti věřitelé často dávají přednost poskytování velkých půjček, protože časem získají zpět více peněz. Banky se zejména více zdráhají poskytovat malé půjčky než velké. Obecně je dobré žádat jen o tolik peněz, kolik potřebujete, a zároveň zvážit, kolik můžete měsíčně splácet.

Poté si věřitel ověří, zda máte dostatek peněžních prostředků na to, abyste mohli splácet včas. Pokud tyto faktory zohledníte, můžete své podnikání rozvinout natolik, že vaše zisky mohou snadno překročit úrokovou sazbu věřitele.

Získat půjčku pro začínající podnikatele je téměř nemožné

Mnoho začínajících podnikatelů se jednoduše domnívá, že před podáním žádosti o úvěr je třeba podnikat alespoň několik let, aby si vybudovali úvěrové skóre - ale nic není vzdálenější od pravdy. Ve skutečnosti mnoho věřitelů nabízí úvěry pro začínající podnikatele, které jsou určeny právě podnikatelům s malou nebo žádnou úvěrovou historií.

Jistě, vaše osobní kreditní skóre bude bráno v úvahu. Pokud však máte dobrou pověst a předložíte dobrý podnikatelský plán, pravděpodobně vám bude půjčka schválena. Náležitě se tedy připravte a nebojte se požádat o pomoc odborníka. Možná budete výsledkem příjemně překvapeni.

Banka je nejhorším místem pro získání úvěru pro malé podniky

Ačkoli alternativní financování je obvykle skvělé pro získání úvěru pro malé podniky, banky mohou často nabídnout určité výhody. Pokud například podnikáte v rychle se rozvíjejícím oboru, jako je IT, zdravotnictví nebo softwarové poradenství, nemusí být banky tak skvělé. Pokud však předpokládáte stabilní růst v průběhu několika let, pak mají tradiční banky skvělou nabídku.

Mají několik plánů, ze kterých si můžete vybrat. Při výběru toho, co je pro vás nejlepší, mohou hrát velkou roli také pevné úrokové sazby a flexibilní úrokové sazby. V úvahu je třeba vzít také poplatky za zpoždění, poplatky za pozdní splacení a předčasné splacení. Ano, některé banky vám často sníží malou část úrokové sazby, pokud část dluhu zaplatíte předem. To by mohlo být právě to, co jste pro své podnikání hledali.

On-line věřitelé jsou podvodníci s vysokými úrokovými sazbami

Kdybychom se vrátili o 20 let zpět v čase, jistě by takové tvrzení mohlo dávat smysl. Svět se však změnil natolik, že je to až neuvěřitelné. Vzpomeňte si na všechny věci, které každý den děláte on-line. Nyní se zamyslete nad tím, jak jste je dělali v minulosti. V dnešní době se to od půjček nijak neliší.

V posledních několika letech se na trhu objevuje stále více on-line půjček s konkurenceschopnými úrokovými sazbami. Mnoho z nich nabízí jednociferné úrokové sazby. Je na vás, abyste si našli ty, kteří nabízejí tarify, jež jsou pro vás dlouhodobě výhodné. Nebojte se požádat o půjčku on-line.

Sečteno, podtrženo

Zopakujme, že nejdůležitější je najít pro vás to správné řešení. Abyste toho dosáhli, nikdy se nebojte poradit s odborníky. A před přijetím závazku položte věřitelům co nejvíce otázek.