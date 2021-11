Německé auto roku 2021: Hyundai IONIQ 5 je vítězem kategorie "Nová energie"

Hyundai IONIQ 5 je nováčkem na trhu, ale již se stačil zařadit mezi opravdové vítěze, protože získal ocenění German Car of the Year 2021 (GCOTY; Německé auto roku) v kategorii "New Energy" (Nová energie). Inovativní, středně velké CUV se jako vítěz ve své třídě zúčastní finálového kola ankety GCOTY. IONIQ 5 bude soupeřit s vítězi kategorií "Compact" (kompaktní vozy), "Premium" (prémiové vozy), "Luxury" (luxusní automobily) a "Performance" (sportovní modely). Celkový vítěz bude oznámen 25. listopadu 2021.

Porotu ankety GCOTY tvoří 20 motoristických novinářů z německy mluvících zemí, kteří testují a hodnotí nejvýznamnější nové modely automobilů příslušného roku z hlediska produktových vlastností, významu a připravenosti na budoucnost.

"IONIQ 5 je začátkem nové éry Hyundai, protože znovu objevuje naše kořeny reinterpretací DNA prvního Hyundai - modelu Pony, čímž promítá naši značku do budoucnosti," říká Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer Hyundai Motor Group. "Je to první vůz navržený směrem zevnitř ven, což umožnila inovativní plochá podlaha, kterou nabízí naše nová Elektrická Globální Modulární Platforma. Ocenění v kategorii "Nová energie" pro IONIQ 5 dokazuje, že Hyundai vyrábí modely, které se starají o zákazníky ve všech fázích jejich elektromobilního cestování.

Celkové vlastnosti modelu IONIQ 5 přesvědčily nejen porotu ankety German Car of the Year, v níž se IONIQ 5 prosadil proti konkurentům, jakými jsou BMW iX a Mercedes-Benz EQS, ale velké oblibě se těší také u zákazníků. Na českém trhu bylo doposud prodáno několik desítek kusů a poptávka výrazně převyšuje nabídku dostupných vozů.

IONIQ 5: nová éra elektromobility

IONIQ 5 je prvním modelem nové značky společnosti Hyundai, IONIQ, která se zaměřuje na elektromobily. Jeho základem je globální modulární platforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) vyvinutá společností Hyundai Motor Group specificky pro akumulátorové elektromobily. Platforma E-GMP umožnila vytvořit model IONIQ 5 s jedinečnými proporcemi na velmi dlouhém rozvoru náprav.

Zákazníci mají u modelu IONIQ 5 na výběr dvě velikosti akumulátorových sad - 58 kWh a 72,6 kWh - a pohon všech kol nebo jen pohon zadních kol. V závislosti na konfiguraci dosahuje středně velké CUV společnosti Hyundai nejvyššího celkového výkonu až 225 kW a nabízí maximální dojezd na jedno nabití až 481 kilometrů podle metodiky WLTP.

Tento elektromobil je ve svém segmentu jedinečný 800V technologií, která umožňuje u obou variant akumulátorových sad nabití z 10 na 80 procent celkové kapacity během 18 minut při použití ultra rychlé nabíjecí stanice. Funkce V2L (Vehicle-to-Load) navíc zákazníkům poskytne možnost libovolně používat nebo nabíjet jakákoli elektrická zařízení, například notebooky nebo elektrické koloběžky.

"Postup modelu IONIQ 5 do finálového kola ankety German Car of the Year po vítězství v kategorii ‚New Energy' dokazuje, že naše zcela elektricky poháněné, středně velké CUV je lídrem na evropském automobilovém trhu," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. "IONIQ 5 je zásadní součástí naší elektrifikační strategie. Tento další úspěch upevňuje postavení naší společnosti v oblasti bezemisní mobility."

GCOTY je dalším z řady ocenění pro model IONIQ 5

Ocenění German Car of the Year pro model IONIQ 5 následuje v rychlém sledu po řadě dalších uznání, jichž se mu dostalo v celé Evropě.

Časopis Auto Express v červenci jmenoval tento model svým vozem roku, "Car of the Year", se slovy: "IONIQ 5 přesvědčí designem, kvalitou a přitažlivostí pro řidiče." Tento britský magazín udělil středně velkému CUV rovněž ocenění v kategoriích "Mid-Size Company Car" (středně velký firemní vůz), "Premium Electric Car" (prémiový elektromobil) a "Design Award" (ocenění za design).

IONIQ 5 byl také jmenován "Best Company Car" (nejlepší firemní automobil) a "Best Family Electric Car" (nejlepší rodinný elektromobil) v anketě Carbuyer Best Car Awards 2022. A v neposlední řadě získal IONIQ 5 v anketě News UK Motor Awards 2021 tituly "Best Designed Car of the Year" (Auto roku s nejlepším designem) a "Motoring Innovation of the Year" (Automobilová inovace roku).

Poznámka: Údaje spotřeby paliva a emisí CO2 modelu IONIQ 5

• Kombinovaná spotřeba elektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 58 kWh (19" kola z lehké slitiny) s pohonem zadních kol v kWh/100 km: 16,7; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)

• Kombinovaná spotřeba elektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 58 kWh (19" kola z lehké slitiny) s pohonem všech kol v kWh/100 km: 18,1; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)

• Kombinovaná spotřeba el•ektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh (19" kola z lehké slitiny) s pohonem zadních kol v kWh/100 km: 16,8; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)

• Kombinovaná spotřeba elektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh (20" kola z lehké slitiny) s pohonem zadních kol v kWh/100 km: 17,9; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)

• Kombinovaná spotřeba elektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh (19" kola z lehké slitiny) s pohonem všech kol v kWh/100 km: 17,7; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)

• Kombinovaná spotřeba elektrické energie modelu Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh (20" kola z lehké slitiny) s pohonem všech kol v kWh/100 km: 19,0; kombinované emise CO2 v g/km: 0 (WLTP)