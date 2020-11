Německý Vodafone varuje před odstřižením Huawei od budování 5G v Německu

Německý operátor Vodafone vyzývá k otevřené diskuzi o technických řešení a ochranných mechanismech založených na faktech a odrazuje od zákazu technologií čínské společnosti Huawei. Ten by mohl vést k rostoucím nákladům s výstavbou i ke zpoždění implementace 5G sítí v Německu.

Před vyloučením Huawei z budování 5G sítí v Německu varoval generální ředitel německé pobočky operátora Vodafone Hannes Ametsreiter. "Vyloučení společnosti Huawei by vedlo k tomu, že by se výstavba 5G zpozdila až o pět let a stála by podstatně více," prohlásil Ametsreiter pro Magazín Focus. Své tvrzení odůvodnil tím, že vyloučení technologií společnosti Huawei by při přechodu na nový standard 5G vyžadovalo velké technické zásahy. Vybavení od společnosti Huawei totiž využívají v rámci svých sítí i jiní němečtí operátoři, jako například Deutsche Telekom či Telefónica Deutschland, a stejně jako Vodafone i oni odmítají vyloučení Huawei.

Ametsreiter se vyjádřil i k obavám, které technologického giganta provázejí. Namísto šíření strachu by raději uvítal diskuzi, která by se věnovala faktům a technologickým řešením vedoucím k zajištění nejenom kybernetické bezpečnosti. Od počátku letošního roku Ametsreiter opakovaně vyzývá ke společnému evropskému přístupu k bezpečnosti, který by měl jasná kritéria i stanovené sankce. Zároveň zmiňuje případné problémy s rostoucími náklady. "Potřebujeme společnou evropskou odpověď na otázku bezpečnosti," prohlásil dle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung Amersreiter a dodal, že stejně jako sítě 4G jsou i 5G velmi bezpečné. Generální ředitel německého Vodafone zároveň sdělil, že případný zákaz Huawei je politické rozhodnutí.

Spolková vláda Německa zatím k použití technologií od společnosti Huawei v rámci sítí 5G na německém území přistupuje otevřeně. Rozhodující má být přísný testovací postup.