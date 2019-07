Nezaměstnanost v Řecku je nejníže od června 2011

Míra nezaměstnanosti v Řecku se v dubnu snížila na 17,6 procenta z březnových 18,2 procenta. Ocitla se tak nejníže od června 2011. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil řecký statistický úřad ELSTAT.

Podle sezoně upravených údajů bylo v dubnu bez práce 833 858 lidí. Je mezi nimi vysoký počet mladých do 24 let, i když i v této skupině se situace zlepšuje. Míra nezaměstnanosti mezi mladými od 15 do 24 let se v dubnu snížila na 30,4 procenta, zatímco ve stejném období loni dosahovala 40,3 procenta.

Míra nezaměstnanosti v Řecku se v září 2013 vyšplhala na rekordních 27,8 procenta. Od té doby sice klesá, zůstává ale nejvyšší v eurozóně.

Vláda letos očekává míru nezaměstnanosti 18,2 procenta. Evropská komise ve své jarní prognóze uvedla, že proces zotavování trhu práce v Řecku bude zpomalovat kvůli nedávnému zvýšení minimální mzdy. Míra nezaměstnanosti podle EK má letos také činit 18,2 procenta.

Řecká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla, hlavně díky výdajům spotřebitelů a oživení investic. Zpomalení v Evropě ale snížilo vývoz, což má negativní dopad na růst, uvedla agentura Reuters.