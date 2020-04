Noční můra zakladatelů eura se může zhmotnit v Itálii

Aktualizováno 15.01. 11:38Koruna ve středu dopoledne zpevnila k euru na nejsilnější úroveň za sedm let. Krátce před 10.00 se česká měna podle serveru Patria.cz obchodovala na 25,118... více

Společná měna

Chorvatsko chce přijmout euro nejpozději do roku 2024

Strategickým cílem Chorvatska je splnit nezbytná kritéria a přijmout euro do konce funkčního období následující vlády, respektive do roku 2024. Řekl to... více