Nošovický Hyundai spouští vlastní očkovací centra. Očkovat se budou zaměstnanci i veřejnost

Zaměstnanci Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), pracovníci dodavatelských firem i veřejnost budou moci absolvovat očkování proti nemoci covid-19 v areálu automobilky Hyundai v Nošovicích. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budou očkovací centra otevřena od 13. května. Denně bude moci být naočkováno až 300 lidí.

Společnost HMMC se dlouhodobě aktivně zapojuje do boje proti nemoci covid-19. Od počátku očkování v České republice dávala automobilka najevo, že je připravena podílet se na vakcinaci, jakmile to bude možné.

"Očkování je nejúčinnější zbraní v boji proti pandemii. Jsem rád, že nejen našim zaměstnancům, ale také jejich rodinám a veřejnosti nabízíme možnost naočkovat se přímo u nás. Je to další důkaz našeho silného závazku vůči společnosti a místní komunitě, pomůžeme tím urychlit vakcinaci v regionu. Zřízení očkovacích center by se nepodařilo bez skvělé spolupráce s Moravskoslezským krajem, který distribuci vakcín koordinuje," vyzdvihl prezident HMMC Cheolseung Baek.

Očkovací centra v nošovické automobilce budou v provozu na dvou místech. V Centru zdraví, které je ve veřejně přístupné části areálu a běžně slouží zaměstnancům HMMC pro preventivně-rehabilitační balíčky a cvičební lekce, bude primárně očkována veřejnost a pracovníci dodavatelských firem. Očkovací centrum tam bude otevřeno od pondělí do pátku v čase od 6:00 do 24:00. Pro obyvatele okolních obcí, kteří by mohli mít např. s ohledem na zdravotní stav potíže s dopravou do očkovacího centra, automobilka zajistila speciální vozidla, která je dopraví do areálu HMMC a zpět domů.

"Koronavirus nám všem výrazně ovlivnil životy. Mnozí jsme se ocitli v situacích, které bychom ještě před pár lety považovali za nemožné. Kdo by například před rokem tušil, že se bude v nošovické automobilce očkovat? Je to pro nás možná malé ponaučení, že nic není nemožné. Je velmi sympatické, že se společnost rozhodla napomoci řešení aktuální situace a zřídila ve svém areálu očkovací místa. Oceňuji také nabídku přepravy do očkovacího centra a zpátky domů, hlavně starší lidé to jistě uvítají," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že vakcín vyčleněných pro očkování v Moravskoslezském kraji stále přibývá. V tomto měsíci chodí do kraje každý týden přes 45 tisíc vakcín Pfizer/BioNTech, v červnu už by měl kraj mít k dispozici více než 66 tisíc dávek týdně.

V Lékařském centru sídlícím v hale finální montáže budou proti nemoci covid-19 očkováni výhradně zaměstnanci HMMC. O vakcinaci se v obou místech postará poskytovatel pracovně-lékařských služeb pro HMMC, firma Renturi.

Široká veřejnost, která bude mít zájem o vakcinaci v Centru zdraví, se bude moci registrovat prostřednictvím centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz. Registrovat k očkování se aktuálně mohou osoby starší 45 let. Ministerstvo zdravotnictví pouští od Velikonoc další věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. Očkovací centra v HMMC budou očkovat širokou veřejnost i zaměstnance podle stejného klíče. To znamená, že i v Lékařském centru nejdřív budou naočkováni zaměstnanci starší 45 let.

Firma již v únoru zjišťovala předběžný zájem zaměstnanců o očkování prostřednictvím průzkumu na interním zaměstnaneckém portálu, ze kterého vyplynulo, že bezmála čtyři pětiny lidí mají o očkování v areálu HMMC zájem nebo jej alespoň zvažují. Společnost HMMC proto vyvinula značné úsilí k tomu, aby zaměstnanci mohli podstoupit očkování přímo v areálu firmy. Vstříc jim vyšla i jednoduchým registračním formulářem na interním zaměstnaneckém portálu. Za prvních pět dní se registrovala už více než tisícovka zaměstnanců, další zájemci o očkování průběžně přibývají. Termín očkování, který bude navazovat na pracovní dobu, přijde zaměstnanci formou SMS.