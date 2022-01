Notino nově propojuje krásu s péčí o zdraví. Svou nabídku rozšiřuje o 6 tisíc produktů

Notino, největší internetový obchod s parfémy a kosmetikou v Evropě, rozšiřuje svou nabídku o segment Zdraví. Nový sortiment je rozdělen do čtyř kategorií a do budoucna jsou v plánu další. Zákazníci z České republiky a Slovenska mohou již nyní na e-shopu nakoupit 6 tisíc nových produktů. Notino bude sortiment zaměřený na zdraví postupně přidávat i v dalších evropských zemích, kde působí.

K tradičně nejsilnějším kategoriím Notina patří parfémy, představující polovinu výkonu celé firmy, a kosmetika, která v uplynulém roce zaznamenala extrémní růst. Nyní prodejce nově zařadil do své nabídky sekci Zdraví, která v současnosti nabízí zákazníkům zhruba 6 tisíc nových produktů.

"Notino se vždy maximálně soustředilo na oblast krásy, kterou jsme nechtěli ničím tříštit. Postupně jsme ale dospěli k tomu, že již nelze přehlížet západní trendy směřující k tomu - že zákazník se může cítit skutečně skvěle pouze skrze kombinaci produktů pro krásu a právě zdraví. Nepůjde tedy o okrajový segment, ale nový stavební kámen Notina a jeho budoucnost," komentoval Zbyněk Kocián, generální ředitel Notina.

Sekce Zdraví je rozdělena celkem do čtyř hlavních kategorií - lékárna, sportovní výživa, zdravá výživa a matka a dítě. Zákazníci mohou již nyní vybírat například volně prodejné léky a doplňky stravy jako kolagen, minerály, vitamíny nebo probiotika. Pestrá nabídka je i v sekci sportovní a zdravé výživy, kde se nabízejí proteinové tyčinky, aminokyseliny, ořechy, sušené ovoce, spalovače tuků či zdravé pochoutky. Současně jsou spuštěny také produkty pro maminky a jejich děti, a to od doby ještě před jejich narozením až po věk, kdy jdou do školy. V portfoliu tedy najdou vše od těhotenských produktů, dětské výživy a kosmetiky až po stylové dudlíky a chůvičky.

"Být expertem na produkty zaměřené na zdraví s sebou přináší řadu velice složitých legislativních kroků, které jsme buď již naplnili, anebo se je chystáme v nejbližší době překonat tak, abychom mohli v konečné fázi zákazníkům nabídnout třeba i léky na předpis," doplnil Kocián.

Česká republika a Slovensko jsou v současnosti první ze všech 28 zemí, kde Notino působí, které svým zákazníkům nabízejí všechny čtyři kategorie nového segmentu Zdraví. V dalších státech je zatím spuštěna sekce zaměřená na matku a dítě, ostatní produkty budou zařazovány postupně.