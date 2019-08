Nová linka z Prahy do Londýna. Spoj vypraví easyJet

Letecká společnost easyJet na konci října spustí další pravidelnou linku z Prahy do Londýna. Bude létat na letiště Luton. Oznámilo to Letiště Praha. Londýn je dlouhodobě nejvytíženější destinací v pražském letovém řádu, nyní tam z české metropole létá šest dopravců.

Linka bude v provozu od 28. října a bude fungovat denně. Dopravce na ni nasadí letadla typu Airbus A320 v konfiguraci až pro 180 cestujících. Podle odhadů pražského letiště by novou linku mělo využít až 100 tisíc cestujících za rok.

Nízkonákladový dopravce tak bude létat z Letiště Václava Havla Praha na čtyři londýnská letiště, kromě novinky do Lutonu už létá na letiště Gatwick, Stansted a Southend. Nová linka do Londýna navíc nebude jedinou podzimní novinkou britských aerolinek, na podzim spustí z Prahy také nové spojení do Ženevy.

Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo více než 7,84 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent. Nejvytíženější destinací byl právě Londýn, kam v tomto období mířilo až 95 letů týdně.