Nový český startup řeší IT problémy na dálku. Seniorům pomáhá zdarma

V časech karantény většina z nás využívá moderní technologie ještě o něco více než v době normálního fungování. Zvýšené užívání sebou ale často nese také vyšší výskyt nejrůznějších technických problémů. Co dělat, když něco přestane fungovat, tak jak má? Nepropadejte panice, zůstaňte doma a obraťte se na odborníky ze startupu IT Asistent, kteří si se vším bravurně poradí na dálku.

Hlavním cílem platformy www.itasistent.com je spojovat ty, co mají technický problém s IT odborníky, kteří jsou ochotni pomáhat a pracovat ze všech konců světa. IT Asistent slouží jako parťák a opora ve chvílích, kdy si běžný člověk s něčím neví rady. Parta "ajťáků" dokáže na dálku například nastavit televizi, pomoci s nastavením Android i iOS zařízení, poradit s Microsoft Wordem či dalšími programy nebo třeba přenastavit zařízení jako router či set-top box.

Celý nápad na vznik nového startupu vznikl kolem projektu Prestonet, jenž řeší smart building či smart home převážně pomocí vlastní optické sítě v centru Prahy. Zakladatelem obou startupů je Jan Ovečka, který se programování a dalším věcem vyžadujícím nadstandardní technické znalosti věnuje již více než deset let. Vedle něj jsou členy platfomy IT Asistent další čtyři renomovaní odborníci: Martin Horešovský je především mistrem na počítače Mac a grafické aplikace, Miroslav Podhorecký je specialistou na ty nejzapeklitější IT problémy, Václav Krasl se vyzná ve všech možných systémech a aplikacích, Jaroslav Ploc je zkušeným elektrikářem a technikem. Dále je pak k dispozici i spousta dalších asistentů pracujících online ze svých domovů.

"21. století je dobou internetu a nových technologií. Každý rok se objevují nové vymoženosti, které sice mají primárně usnadňovat život, ale spousta lidí se v nich orientuje velice složitě. A co teprve, když něco přestane fungovat. Technologie se pak často stávají spíše přítěží než přínosem. Ale pouze v případě, že nevíte, na koho se rychle obrátit. Proto jsme vytvořili místo, kde se dá snadno spojit s odborníky, kteří si s problémy dokáží snadno a rychle poradit. Chci, aby u nás každý našel odpověď na své otázky. Do budoucna chceme expandovat i na mezinárodní trh," říká Jan Ovečka, zakladatel startupu IT Asistent.

A jak to funguje?

Jednoduše, rychle a přesně! Stačí navštívit webové rozhraní www.itasistent.com a pomocí komunikátoru vyplnit formulář s oblastí či konkrétním popisem problému a zadat svůj mail. Následně se načte nová stránka, kde je již dostupný vybraný IT Asistent. Komunikace probíhá pomocí videohovoru, kde dojde dle instrukcí asistenta k rychlému odstranění problému. V opravdu zapeklitých případech pak lze domluvit také návštěvu doma u zákazníka. Zpravidla to ale není potřeba.

"Dle našich zkušeností na odstranění problému stačí přibližně 10 - 20 minut. Samozřejmě závisí na závažnosti situace," popisuje Jan Ovečka. Prvních 15 minut je pro všechny zdarma, pak je čas účtován po půlhodině dle ceníku na webu. Lidé starší 60 let mají navíc teď celý proces zdarma, nezávisle na délce řešení problému. "Lidem důchodového věku v době pandemie pomáháme zcela zdarma. Víme, že pro ně jsou moderní technologie většinou velice složité. Proto chceme, aby všechny potíže řešili z pohodlí domova se zkušenými odborníky a nemuseli se stresovat cenou ani cestou do servisu," uzavírá Jan Ovečka.

Více informací najdete na www.itasistent.cz.