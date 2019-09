Novým členem představenstva Expobank CZ se stal Martin Provazník.

Představenstvo české banky Expobank CZ od 1. září 2019 nově posílil ekonom Martin Provazník. Do Expobank CZ přichází po 24 letech působení v The Royal Bank of Scotland (dříve ABN AMRO), kde zastával pozici finančního ředitele. Ve své nové roli bude zodpovědný za Financial Services a Treasury ALM.

Martin Provazník jako nový člen představenstva Expobank CZ nově zodpovídá za oblast Financial Services a Treasury ALM, kde zúročí své dlouholeté zkušenosti z mezinárodního bankovního managementu. Ve svém předchozím působišti se věnoval například integraci zahraničních poboček banky nebo implementaci nových metodických, reportingových či kontrolních postupů. "Mým hlavním úkolem je podporovat vedení společnosti ve vyhodnocování obchodních situací, odstraňovat překážky, adaptovat změny, které pomohou dosáhnout našich cílů při zmenšení rizik. Klíčovou prioritou, na kterou se při dosahování vytyčených cílů vždy zaměřuji, je zejména kvalita a spolehlivost. Těším se, že pomohu Expobank CZ nadále zdokonalovat její koncept moderního digitálního bankovnictví," uvádí Martin Provazník.

Martin Provazník získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se věnoval kvantitativní ekonomii, ekonometrii a matematickému modelování v ekonomii. Na začátku své kariéry pracoval i ve Státní bance československé a později České národní bance, kde se podílel na přípravách rozdělení české a slovenské koruny v roce 1992. Martin Provazník má 2 dospělé děti, ve volném čase rád hraje volejbal, pěstuje chilli a rozšiřuje svoji sbírku českého hutního skla z druhé poloviny 20. století.