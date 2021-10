O automobilovém průmyslu po útlumu výroby bude 18. října jednat tripartita

O situaci v automobilovém průmyslu bude v pondělí 18. října jednat tripartita. Svolal ji premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to v pondělí na twitteru. Uvedl, že se kvůli útlumu výroby chystá podpora.

Firma Škoda Auto ve čtvrtek oznámila, že kvůli nedostatku čipů od 18. října do konce roku výrazně omezí, nebo dokonce zastaví výrobu. S omezením vyrábí kolínská Toyota, nošovická automobilka Hyundai provoz zachovává. Odstávky kvůli výpadkům už mají někteří dodavatelé, část pracovníků musejí nechávat doma. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) žádala o svolání tripartity. Sdělila, že je její ministerstvo připraveno firmy podpořit podobně jako za epidemie. Podniky mohly čerpat příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus.

"Kvůli celosvětové pandemii covid došlo k výpadku výroby čipů, Škoda a další výrobci tlumí výrobu, což dopadá na zaměstnance a dodavatele. Připravujeme podporu," uvedl Babiš. Sdělil, že tripartitu svolal po jednání s vedením Škoda Auto. Zasedání se uskuteční 18. října od 8:00.

Z kurzarbeitového programu Antivirus mohly uzavřené firmy a provozy, které se potýkaly s výpadkem poptávky, personálu či surovin, získat příspěvky na výdělky do konce května. Příspěvky na náhrady lidí v karanténě se mají vyplácet do konce října. Od července je možné v Česku využít také nový zákonný kurzarbeit. Aby bylo možné ho spustit, musel by kabinet po tripartitním projednání stanovit v nařízení ještě přesné podmínky. Předpis by mimo jiné určoval, kdo, kde a po jakou dobu by měl mít na státní příspěvky na mzdy nárok a při jakém rozsahu zkrácené práce.

O podpoře chtějí jednat i odbory. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by bylo rychlejší a jednodušší využít Antivirus. Česko z něj může podle unijních pravidel peníze firmám poskytovat do konce letošního roku.