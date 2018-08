Investiční příležitosti na finGOOD: firmy REXGLAS a Work Partners.

Významná crowdfundingová platforma finGOOD, která propojuje české firmy s investory, nabízela možnost investovat do dvou podniků: výrobní firmy REXGLAS a specializované personální agentuře Work Partners. Společnost REXGLAS již požadované prostředky získala. Investování prostřednictvím finGOOD nabízí nadstandardní zhodnocení, a zároveň možnost přímo se podílet na rozvoji konkrétní společnosti.

To je případ společnosti REXGLAS, která byla v minulých dnech úspěšně zafinancována a získala 2,7 milionu korun. Prostředky získané od investorů plánuje vložit do vybudování nového obchodního oddělení a k expanzi na slovenský trh. Firma se zabývá zámečnickými a montážními pracemi se specializací na výrobky z bezpečnostního skla pro architekturu.

Za získané prostředky plánuje společnost REXGLAS s.r.o. vybudování týmu pro nově vzniklé obchodní oddělení a expanzi na slovenský trh. Do výrobního portfolia firmy patří zejména s výrobky z bezpečnostního skla pro architekturu, mezi něž patří například skleněná zábradlí, přístřešky či markýzy v kombinaci s ocelovými a nerezovými prvky.

"Mimo to můžeme našim zákazníkům nabídnout své bohaté zkušenosti s dodávkou a montáží dilatačních profilů, madel, ochranných prvků na stěny, slunolamů a řady dalších stavebních prvků," vysvětluje jednatel společnosti Martin Hlavica.

"Jelikož v našem oboru je každá zakázka specifická, vždy hledáme to nejlepší řešení pro konkrétního zákazníka. Proto nepodceňujeme ani další vývoj," říká Martin Hlavica, který si od investice slibuje vylepšení řady dílčích aspektů společnosti.

"V nejbližší době chceme posílit výrobní kapacitu o kmenové zaměstnance i nové subdodavatele. Zároveň budujeme tým pro nově vzniklé obchodní oddělení. Cílem těchto aktivit je uspokojit rostoucí poptávku, vyhledávat nové příležitosti a samozřejmě nabídnout našim zákazníkům co nejlepší služby," doplňuje Martin Hlavica.

Také Work Partners plánuje expanzi do zahraničí

Personální agentura Work Partners, další firma, která aktuálně chce získat prostředky na platformě finGOOD, se specializuje na nábor zaměstnanců v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Agentura má 150 zaměstnanců a pobočky v Praze, v Plzni, Ostravě a Jablunkově.

"Peníze získané díky finGOOD chceme využít k otevření kanceláře v zahraničí a investovali do marketingu. Naším cílem je do dvou let zdvojnásobit kapacitu agentury," říká Michal Krčmárik, manažer agentury. Firma spolupracuje například se společnostmi Škoda Transportation či CZ LOKO.

"Umožnit investorům podílet se na růstu ambiciózní české firmy je gró finGOODu. Věříme, že společnost REXGLAS s.r.o. bude následovat příklad ikonických českých firem jako Elton hodinářská, výrobce hodinek Prim. Těm v minulosti investice značně pomohly v růstu jejich podnikání," komentuje Marek Galetka, spoluzakladatel společnosti finGOOD.

Crowdfundingová platforma finGOOD se zaměřuje se především na české firmy, které hledají alternativní financování svých projektů. Tyto společnosti propojuje s necelou tisícovkou registrovaných uživatelů, kteří mají možnost se podílet na úvěru, jež firma pro své projekty a další růst potřebuje.

České firmy financuje finGOOD od listopadu 2016 a od té doby jim zprostředkoval již patnáct milionů korun. Služeb této P2B platformy využil například tradiční výrobce českých hodinek Prim nebo výrobce sportovního oblečení ALEA. Rekord zaznamenal finGOOD při investici do společnosti KPS Automobile. 1,3 milionu korun získal od 43 investorů za pouhou hodinu.