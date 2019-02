Tisíce lidí investují přes mobilní aplikaci Zonky

P2P služba Zonky mění způsob investování v ČR. Před měsícem vydala mobilní aplikaci, která ještě více zrychluje a zpohodlňuje proces investování do příběhů, resp. půjček lidí. Stáhly si ji tisíce lidí.

Aplikaci Zonky si do svých zařízení stáhlo už 17 000 uživatelů, z toho 11 600 pro operační systém Android a 5 400 pro iOS. Co se týče pohlaví, vedou muži, kterých je ve službě přes 83 %. Nejčastější věkovou skupinou, která aplikaci využívá, je skupina 25-34 let, která tvoří více než třetinu všech uživatelů (47 %). Za zmínku však stojí i 3 % uživatelů ve věku 55+. Průměrně pracuje s aplikací každý uživatel čtyři a půl minuty denně, a to i z tak vzdálených míst, jako jsou např. Nový Zéland, JAR, nebo Argentina.

Novinkou v aplikaci je unikátní systém rezervací, který zpřístupnil investování do zajímavých kombinací ratingů a doby splácení větší skupině investorů. Podle nastavení, které si může v mobilní aplikaci udělat každý investor, zarezervuje systém část každé půjčky až na třináct hodin. Investor tak má dostatek času na pročtení příběhu a rozmyšlení investice. Nevyužité rezervace se po čase vracejí zpět na tržiště.

Aplikace Zonky umožňuje investovat doslova na jeden klik. Investorovi dle zvolených kritérií posílá upozornění okamžitě, když se objeví nová půjčka na tržišti.

"Dali jsme investování nový rozměr. Stává se z něho opravdový zážitek dostupný všem. Můžete poslat třeba 200 Kč do půjčky jednoduchým ‚swajpnutím' nebo přímo z push notifikace. Ukázali jsme trhu nový standard, jak funguje moderní investování online," říká Pavel Novák, ředitel služby Zonky.

Mobilní aplikaci Zonky pro investory využijete na mobilním telefonu či tabletu s operačním systémem Android 5.0 a vyšším nebo iPhonu a iPadu s iOS 10.0 a vyšším. Po instalaci aplikace se stačí přihlásit pomocí investorského účtu a hned můžete investovat. "Bezpečnost bereme v Zonky opravdu vážně. Protože aplikace pracuje s penězi investorů, přidali jsme možnost nastavení rozšířeného zabezpečení," říká Radek Budař, produktový manažer Zonky. Vstup do aplikace je možné zabezpečit pomocí PINu, otisku prstu (TouchID) nebo snímku obličeje (FaceID). Upozornění na nové půjčky je možné si nechat zasílat i na chytré hodinky a investici provést přímo z nich.

Přehledy mají v mobilní aplikaci oproti webu atraktivnější vzhled, vylepšené vizualizace a zobrazují i nová data. Úplnou novinkou je pak zobrazení informace o tom, jakou slevu z poplatků aktuálně investor čerpá a jakou částku je potřeba proinvestovat pro zařazení do vyššího slevového pásma. V aplikaci mohou investoři pracovat s peněženkou, dobíjet si ji pomocí stažení QR kódu, který pak stačí předat aplikaci pro ovládání bankovního účtu. Dále umožňuje zobrazit notifikace, které Zonky posílá tehdy, pokud došlo k zafinancování půjčky, do které investor vložil prostředky, nebo v případě, kdy mu do peněženky přibyly prostředky ze splátky.

Aplikaci Zonky pro Android najdete zde: (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zonky&hl=cs) a pro iOS zde: (https://itunes.apple.com/cz/app/zonky/id1344769236?l=cs&mt=8). Pokud už aplikaci máte, stačí si stáhnout aktualizaci.