O nákup přes internet je velký zájem. Posiluje ho i blížící Vánoce

Internetové obchody zažívají v době uzavření kamenných prodejen kvůli nařízením proti šíření koronaviru nebývalý růst. S nadcházejícími Vánocemi zájem o jejich služby stoupá. Stejně jako e-shopy mají i přepravní společnosti napilno a musejí nabírat brigádníky. O Vánocích očekávají rekordní tržby a jsou připraveny zákazníkům vyhovět, vyplývá z odpovědí zástupců e-shopů a přepravních společností.

Brněnský internetový obchod s parfémy a kosmetikou Notino zaznamenal v době zavřených obchodů meziroční růst o 10 až 15 procent. Tento podíl se stále zvyšuje. "Vánoční sezona u nás začíná s nástupem prosince. Je nejvytíženější v celém roce, takže se na ni od léta připravujeme. Navýšili jsme skladové zásoby i počty zaměstnanců. Stejně jako každý rok i letos očekáváme, že lidé budou na Vánoce nakupovat hlavně vůně," řekl marketingový ředitel Radek Ondrášík.

Dodal, že v roce 2019 měla firma roční obrat 8,7 miliardy korun, nyní je to již více než 10 miliard. "Při dynamickém růstu letos můžeme dosáhnout ročního obratu až 13,9 miliardy. Uzavření kamenných prodejen jistě přihrálo e-commerce společnostem obecně. V Notinu podstatně rostly hlavně kategorie pleťové a vlasové kosmetiky," řekl.

V e-shopu Alzy nyní nakupuje o více než polovinu větší množství zákazníků než v předchozím roce. "Začátek vánočních nákupů a s tím i rychlejší růst poptávky obvykle vnímáme kolem poloviny října. Letos se prolnul se zavedením přísnějších vládních opatření a zdá se, že sezona začala o několik týdnů dříve," uvedl místopředseda představenstva firmy Petr Bena.

Nápor bude i na přepravní společnosti

S častějším nákupem na internetu se pojí také nápor na přepravní společnosti. Firma PPL očekává, že letos doručí v porovnání s loňským rokem o 45 procent více zásilek putujících z e-shopů soukromým příjemcům. "Objemy postupně narůstají a ještě se podle našich predikcí zvýší. Předpokládáme, že ve vánoční sezoně doručíme 250 tisíc zásilek denně. Měli bychom být schopni po celou dobu zajistit dobrou kvalitu služeb. Přinejhorším budeme menší část zásilek doručovat s jednodenním zpožděním. Většinu však doručíme do druhého dne," sdělil generální ředitel Petr Horák.

Zásilková společnost DHL Express na začátku týdne spustila obousměrný let z Brna do Lipska, který má v období Vánoc pomoci s obsluhou jižní Moravy a Vysočiny. "Očekáváme zvýšené objemy o více než polovinu. Kvůli koronaviru se celosvětově navyšuje počet zásilek rychleji, druhá vlna se sešla s hlavní sezonou Vánoc. Jsme na to připraveni a očekáváme historický vrchol v on-line obchodování," konstatoval obchodní ředitel firmy Jakub Tomšovský.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík vyčíslil týdenní nárůst podaných balíkových zásilek proti stejnému týdnu v roce 2019 zhruba o 50 procent. Z důvodu karantény, nemoci či čerpání ošetřovného ale chybí zhruba čtvrtina zaměstnanců v doručovací síti. "Plánujeme navýšit kapacity brigádníků o 5000. Rozhodný den pro podání balíků do sítě České pošty tak, aby byly doručeny do Vánoc, stanovíme na začátku prosince. Přihlédneme na současnou pandemickou situaci ve společnosti, kdy si lidé budou přes internet objednávat kromě tradičních vánočních dárků i zboží běžné potřeby, a na absenci zaměstnanců z důvodu nemoci, karantény a podobně," dodal Vitík.