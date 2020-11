Obchodní centra výpadek neochromí, u maloobchodníků je zásadní vánoční prodej

Propad obratů a návštěvnosti obchodních center je podle letošních údajů realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield spojený s aktuálními opatřeními, nebude však dlouhodobý, protože ve chvíli, kdy to bude možné, se lidé do nákupních center vrátí. Přes omezení provozu jejich návštěvnost přitom narůstá už v posledních týdnech, pokles tržeb při podzimním uzavřením by tak měl být nižší než na jaře. Společnost Cushman & Wakefield to ve středu uvedla v tiskové zprávě.

Podle údajů firmy návštěvnost nákupních center za období od začátku roku do 22. listopadu byla letos meziročně asi o třetinu nižší (o 29 procent), na jaře však byl pokles vyšší (o 71 procent) než na podzim (o 65 procent).

Předností nákupů v kamenných obchodech je podle partnera a vedoucího týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu v Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka především to, že zboží si v nich mohou lidé lépe prohlédnout i vyzkoušet. Pro mnohé zákazníky jsou ale nákupy i zábavou a způsobem trávení volného času. Do obchodních center přicházejí proto také kvůli restauracím nebo kulturnímu vyžití, uvedl. Obavy ze změny nákupního chování a trvalého přesunu většiny nákupů na internet se po zkušenosti z jara podle něj nepotvrdily.

Zásadní jsou vánoční prodeje

Tržby obchodních center v lednu byly podle Cushman & Wakefield ve srovnání s loňskem v průměru o osm procent vyšší, v únoru dokonce o deset procent. S nuceným uzavřením vyhlášeným v březnu nastal výrazný propad. Po uvolňování v květnu se ale situace zlepšovala. V letních měsících byly tržby meziročně vyšší. Lidé sice přicházeli do center méně často, ale utráceli v nich více peněz najednou, zjistil Cushman & Wakefield.

K zotavení maloobchodního trhu jsou podle Kotrbáčka zásadní vánoční prodeje. Čím dříve budou prodejci moci otevřít, tím podle něj lépe. "Pokud se vysoký počet návštěvníků obchodních center i obchodů v centrech měst, který po předvánočním znovuotevření čekáme, rozprostře do delšího období, sníží se koncentrace lidí, což je jenom dobře. Ze stejného důvodu jednáme s nájemci o možném večerním prodloužení otevírací doby," řekl dále.

Uvolňování opatření se v ČR řídí pětistupňovým protiepidemickým systémem (PES). Aktuálně je ve čtvrtém stupni pohotovosti. Vláda by měla v neděli rozhodnout, zda epidemický stav dovolí od pondělí změnu na mírnější třetí úroveň. V ní by mohly obchody fungovat bez ohledu na prodejní artikl. Bude ale platit omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Restaurace v nákupních centrech budou moci prodávat občerstvení jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset zůstat zavřené.