Obchody s kryptoměnami v listopadu vzrostly o polovinu

Obchodování s kryptoměnami v listopadu zažilo oživení. Celkový objem obchodů proti předchozímu měsíci vzrostl o téměř polovinu na 300 milionů korun. Celkově letos Češi nakoupili kryptoměny za zhruba 4,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bit.plus.

Dominantní měnou zůstává bitcoin, na který připadá více než polovina obchodů. Bitcoin také spolu s další měnou ethereum táhl poptávku po kryptoměnách. Bitcoin dosáhl v listopadu svého historického maxima přes 68 600 dolarů, což odpovídá 1,54 milionu Kč, a překonal tak rekord 66 900 dolarů, tedy asi 1,5 milionu Kč, z předchozího měsíce.

Kurz bitcoinu se za poslední měsíc snížil o zhruba čtyři procenta na 58 400 dolarů. Proti začátku roku to znamená zdvojnásobení jeho hodnoty. Ethereum za poslední měsíc zpevnilo o sedm procent na zhruba 4630 dolarů.

"Zájem o kryptoměny táhne poptávka větších investorů, kteří s sebou strhávají i ty drobnější. Kurz však zůstává velmi volatilní a stačí pak jedna negativní zpráva a krptoměna může ztratit i přes 15 procent hodnoty během několika dnů, čehož jsme byli svědky v listopadu," uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Pro konec roku očekává Stránský další nárůst obchodů. Zájem o kryptoměny bude dál pod vlivem velkých investorů včetně fondů, což požene cenu vzhůru. Vedle inflačních tlaků může zájem ovlivnit i aktuální šíření nové varianty koronaviru omikron.

K zájmu o kryptoměny přispívá jejich stále širší akceptace obchodníky. Lze s nimi platit například v největším e-shopu Alza.cz. Od začátku příštího roku chce platby bitcoiny přijímat cestovní agentura Invia. Invia jedná i se svými dalšími partnery o vytvoření širšího ekosystému, který bude stát na technologii blockchain. Využít k tomu chce i expertizu Rockaway Blockchain Fund.

"Kryptoměny těží z přetrvávající vyšší inflace, která investory tlačí do hledání způsobů, jak ochránit své úspory před znehodnocením. Bitcoinu pomohlo i říjnové překonání maxim, což kryptoměnám opět poskytlo poměrně velký mediální prostor. Schválení bitcoinových ETF (exchange traded funds - burzovně obchodované fondy) navíc investování do této měny výrazně zjednodušilo. Otázkou je, nakolik je investice do kryptoměn vhodným protiinflačním nástrojem vzhledem k vysoké volatilitě a upozadění jejich původního účelu jako prostředku směny," uvedl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Vysoké ceny krypotaktiv jsou podle manažera Cyrrus Tomáše Pfeilera důsledkem extrémně uvolněné politiky centrálních bank. "Nyní se však nacházíme ve fázi určitého obratu. Blíží se zpřísňování měnové politiky. Na kryptoměny i jiná riziková aktiva může postupné stahování stimulů globálních centrálních bank zapůsobit negativně. Přísnější výhled americké centrální banky již způsobil určitý propad dlouhodobých inflačních očekávání. V příštím roce by taktéž měly vzrůst reálné, tedy o inflaci očištěné, dluhopisové výnosy, což může kurzy virtuálních mincí srazit prudce dolů," dodal Pfeiler.