Objem hypoték letos stoupl o 90 procent, loňský rok byl rekordní

Za první tři čtvrtletí letošního roku poskytly banky hypotéky za 323,35 miliardy korun, což je proti loňskému rekordnímu roku nárůst téměř o 90 procent. Vyplývá to z Hypoindexu, který připravila společnost Fincentrum & Swiss Life. Podle jejího analytika Jiřího Sýkory je už nyní jisté, že se letošek stane nejúspěšnějším rokem co do objemu poskytnutých hypotečních úvěrů.

"Už v polovině roku bylo jasné, že rekordní hranice bude překonána, a spíše se začalo hovořit o tom, zda se podaří překonat i hranici 400 miliard korun. A s ohledem na to, že poslední čtvrtletí patřila v minulosti vždy mezi ty silnější, tak i přes již nastartovaný pokles zájmu o hypotéky se dá očekávat, že hranice padne nebo se alespoň k této hranici velmi přiblížíme," uvedl Sýkora.

Ukazatelem budoucího vývoje hypotečních sazeb je mimo jiné i základní úroková sazba ČNB. Centrální banka ji na konci září razantně zvýšila o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Na to vzápětí zareagovaly největší hypoteční banky, jejichž nabídkové sazby se přehouply přes tříprocentní hranici. S tím, jak bude zvyšovat sazby ČNB, bude podle Sýkory růst průměrné úrokové sazby zrychlovat i v následujících měsících.

V letošních počtech prodaných hypoték je podle něho velká část klientů, kteří si své bydlení mohli dovolit jen díky nízkým sazbám i nízkým splátkám. Pokud by sazby zůstaly na nynější úrovni v době, kdy jim bude končit fixační období, mohou očekávat zvýšení splátek až o několik tisíc korun.

"A to by pro velkou část této skupiny mohlo znamenat ztrátu nemovitosti, dokonce i existenční problémy. Značná část klientů, zejména těch mladších, získala hypotéku na hranici svých finančních možností. Například rodině se třímilionovou hypotékou sjednanou na 25 let se splátka při růstu sazby na pět procent zvedne ze současných 13 348 Kč na 17 537 Kč, tedy o více než 4000 Kč měsíčně," vyčíslil Sýkora.

Tento fakt navíc podle něj umocňují i další turbulence v bydlení, respektive u cen za bydlení. A to jak skokové zdražení cen energií, tak i krachy jednotlivých dodavatelů energií a s tím spojené zvyšování záloh, kdy se například ve dvougeneračním domě mohou zvýšit zálohy na plyn ze 6000 Kč na 22 tisíc Kč. "A to už spolu se zvyšující se splátkou hypotéky a díky inflaci rostoucím cenám běžných komodit opravdu může poslat několik tisíc lidi na ulici," varoval Sýkora.