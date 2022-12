Obnovená Mototechna slaví 10 let, k výročí si nadělila knihu o své historii

Mototechna patří mezi ikonické značky, které přežily politické změny roku 1989, rozdělení Československa i ekonomickou krizi nebo covid. V roce 2012 Mototechna dostala nový život jako značka, pod kterou společnost AURES Holdings v České republice a na Slovensku sjednotila prodej zánovních automobilů.

Těch se za deset let prodalo už přes 110 tisíc a tvoří pětinu prodeje celé skupiny, která zahrnuje také síť prodejen ojetých vozů AAA AUTO, Auto Diskont a Driverama. K desetiletému výročí působení obnovené značky na trhu se AURES spojil s autorem knih o minulosti automobilových značek Martinem Kupcem a výsledkem je přes 370 stran zajímavého čtení o historii Mototechny od roku 1949 i o její novodobé proměně v moderního prodejce zánovních vozů.

"Jsem ráda, že nás Martin Kupec letos na jaře kontaktoval s návrhem uspořádat archivní materiály o značce Mototechna do ucelené publikace. Příprava knihy v tak krátkém čase byla poměrně náročná, vždyť se její rozsah nakonec dostal přes 370 stran. Je skvělé, že kromě historie od roku 1949 kniha obsahuje i graficky navazující vizuály naší novodobé Mototechny, která alespoň, co se týče značky, na činnost původní společnosti navazuje. Knize Mototechna, kterou jsme dnes pokřtili, bych tímto chtěla popřát hodně úspěchů mezi čtenáři a také na předvánočním trhu. To se určitě podaří, protože její náklad je už z více než třech čtvrtin rozebraný," uvedla generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová.

"Po vydání mé první knihy o škodovkách jsem viděl velký zájem čtenářů o historii naší největší automobilky. Řekl jsem si, že by bylo dobré takto zpracovat i ostatní automobilové značky zastoupené dříve na našem trhu a od roku 1949 až do začátku devadesátých let prodávané prostřednictvím podniku Mototechna. Cílem knihy bylo i ukázat vývoj a trendy tištěné propagace tehdy a dnes," říká autor knihy o Mototechně Martin Kupec.

Před deseti lety AURES hledal značku pro svůj nově vznikající segment zánovních aut. Zánovní vozy, tedy auta s nízkým nájezdem, s prověřenou historií a často ještě v záruce výrobce, právě tou dobou začaly být velmi populární. "Shodou okolností se nám právě v této době podařilo zakoupit ochrannou známku Mototechna, která se nám vzhledem k její stále velmi dobré znalosti mezi populací České i Slovenské republiky zdála pro uvedení nového segmentu vozů na trh jako velmi atraktivní. To se také v následujících letech potvrdilo. Vždyť od svého znovuuvedení na trh v roce 2012 Mototechna prodala už přes 110 000 vozů a v tuzemsku i na Slovensku se stala lídrem v obchodování se zánovními vozy. V současné době tvoří vozy z Mototechny již zhruba pětinu všech prodejů skupiny AURES Holdings. Značka je navíc velmi oblíbená i u starších zákazníků, kteří nostalgicky vzpomínají na staré časy právě se značkou Mototechna," dodala Karolína Topolová.

29 % prodaných automobilů v Mototechně v roce 2022 je značky Škoda. Nejčastěji jde o modely Škoda Fabia, Škoda Karoq nebo Suzuki Vitara. 83 % aut je v benzinovém provedení, 38 % v automatu a 14 % ve verzi 4x4. 45 % tvoří SUV, 27 % hatchback a 14 % kombi. 23 % aut má bílou barvu, 22 % stříbrnošedou a 16 % modrou.

Značka se od svého obnovení v roce 2012 rozrostla o několik "podznaček". Mototechna Drive nabízí vozy ke krátkodobému a střednědobému pronájmu. Mototechna Eco Drive prodává zánovní vozy na alternativní pohony, včetně elektromobilů a plug-in hybridů, Mototechna Premium zase exkluzivní a luxusní auta. Ke kořenům se s nabídkou investičních vozů v podobě veteránů a youngtimerů vrací Mototechna Classic. Na úspěchu Mototechny má velký podíl i spolupráce s ambasadory. V Česku jsou to promotér a spoluvlastník organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný, modelka Renata Langmannová, tenisové sestry Karolína a Kristýna Plíškovy, bojovník MMA Karlos Terminátor Vémola, organizace Oktagon, fotbalový klub SK Slavia Praha nebo nově zpěvačka Monika Bagárová. Na Slovensku značku Mototechna podporují bojovník MMA Samuel Pirát Krištofič a herec a youtuber Richard Szalai. V minulosti Mototechnu při jejím rozjezdu podpořil například i závodník Karel Loprais, módní návrhář Osmany Laffita nebo herečka Chantal Poullain.