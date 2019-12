Obrat aukčního trhu s uměním letos činí asi 1,405 mld. korun

Sběratelé a investoři podle předběžných odhadů letos na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili 1,405 miliardy korun. Je to o 14 milionů, tedy asi o jedno procento méně než v rekordním roce 2017, řekl Jan Skřivánek ze serveru Artplus.cz, který se na trh s uměním specializuje. Ke koupi deseti nejdražších obrazů letošního roku by případný zájemce potřeboval rekordních 337 milionů korun.

To je víc než kdy v minulosti a skoro dvojnásobek částky, která by bývala stačila o rok dřív. Nové autorské rekordy letos zaznamenali František Kupka, Mikuláš Medek či Jakub Schikaneder. Za více než milion korun se letos prodalo celkem 202 uměleckých děl a starožitností, což je podobné číslo jako o rok dřív.

Letošní rok podle Skřivánka patří k těm nejúspěšnějším v novodobé historii aukcí výtvarného umění. Loni činil obrat tuzemského aukčního trhu 1,15 miliardy korun, přesto byl třetím nejúspěšnějším rokem v historii českých aukcí. Trojici nejúspěšnějších let po letošku činí roky 2016, 2017 a 2019.

On-line aukce

Letošní aukční trh byl mohl mít vyšší bilanci, ale odborníci od celkové sumy odečetli středověkou listinu, kterou za 17,4 milionu vydražila Národní knihovna. Policie dokument zabavila hned po aukci, knihovna za něj nakonec nezaplatila a nevznikla jí žádná škoda. I se zmíněnou sumou by mohl být letošní aukční trh rekordní.

Skřivánek také upozorňuje na to, že i v rekordním roce 2017 byly některé zmařené aukce. "Když bychom z výsledků za 2017 vyškrtli milionové položky, které se během následujících dvou let vrátily do prodeje - což naznačuje, že šlo o zmařené aukce či že se prodaly hůř, než z výsledkových listin vypadá - snížil by se tehdejší výsledek o téměř 19 milionů korun," uvádí Skřivánek.

Kupka a Kokoschka

Uvedl také, že roste význam on-line aukcí, jejichž výsledky zatím server Artplus.cz do celkové bilance aukčního trhu nezapočítával. "V nižším a středním cenovému pásmu začínají přebírat roli, kterou ještě před pár lety plnily kamenné aukce. Kdybychom započítali aspoň tři, čtyři největší on-line aukční síně, byl by letošní rok určitě rekordní. Odchylka jedno procento je zkrátka zanedbatelná a letošní rok byl jedním, ne-li opravdu tím jedním jediným z nejúspěšnějších v historii českých aukcí," uvedl Skřivánek.

Z nejdráže prodaných děl se letos hned tři dostaly do historického top ten českých aukcí, přičemž dvakrát se přepisovala první příčka. Nejprve v květnu Galerie Kodl vydražila za rekordních 78 milionů Kupkův obraz Plochy příčné II, o pět měsíců později se o necelých půl milionu korun dráž prodal jeden z Kokoschkových pohledů na Prahu.

Největším překvapením je ale podle Skřivánka třetí příčka obrazu Akce I (Vajíčko) od Mikuláše Medka, který se na červnové aukci Arthouse Hejtmánek prodal za 57 milionů korun. Do letoška byl rekord za dílo poválečného umění na českém trhu necelých 11 milionů korun. Nový rekord padl také v případě umění 19. století, když se Schikanederův obraz Mlékařka na aukci Galerie Kodl prodal za více než 19 milionů korun.