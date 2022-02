Od dubna se zpřísní podmínky pro získání hypotéky pro lidi starší 36 let. Co čekat?

Od 1. dubna letošního roku musejí zájemci o hypotéku starší 36 let počítat s přísnějšími podmínkami pro získání hypotéky. Banky se musejí řídit novými limity pro poskytování hypoték. Jaký dopad bude mít změna limitů úvěrových ukazatelů na hypoteční trh?

Z nedávného průzkumu hyponamiru.cz mezi zástupci vybraných realitních kanceláří vyplynulo, že zhruba čtyři pětiny zájemců o vlastní bydlení jsou lidé ve věku okolo 30 let. Zbývající pětina se řadí do starší věkové kategorie. "Za pořízením vlastní nemovitosti v pozdějším věku mohou stát různé důvody. Někteří lidé například potřebují větší nemovitost pro rozrůstající se rodinu, pořizují si druhou nemovitost jako investici nebo jim jednoduše nevyšlo manželství a po rozvodu hledají nové bydlení. K financování nemovitosti nejčastěji využívají kombinaci hypotéky a vlastních úspor. Mnozí starší žadatelé o hypotéku mají oproti těm mladším výhodu v tom, že již mají vybudovanou kariéru, vyšší příjmy i úspory. Na druhé straně mají kratší dobu na splacení hypotéky, a musejí tedy počítat s vyšší měsíční splátkou," uvádí Veronika Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Co se změní od 1. 4. 2022?

Od dubna letošního roku musejí zájemci o hypotéku splnit přísnější podmínky pro získání úvěru. Vůbec poprvé jsou limity úvěrových ukazatelů nastaveny rozdílně pro žadatele do 36 let a starší žadatele. V nevýhodě jsou lidé starší 36 let. "Ukazatel LTV, což je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti, může činit u těchto žadatelů nejvýše 80 %. Poměr mezi výší celkového zadlužení žadatele o hypotéku a výší jeho čistého ročního příjmu (pozn. ukazatel DTI) může dosahovat hodnoty maximálně 8,5. Poslední ukazatel DSTI představuje procentní poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů žadatele o hypotéku a jeho čistým měsíčním příjmem. Horní hranice tohoto ukazatele je 45 %. Banky budou mít 5% prostor tyto nastavené parametry porušit a schvalovat v tomto rozmezí hypotéky s mírnějšími parametry," doplňuje Veronika Hegrová.

Zájem o hypotéky opadne

Za uplynulý půlrok se sešlo hned několik nepříznivých faktorů, které povedou k ochlazení zájmu o hypotéky. Tím nejvýznamnějším je skokový nárůst úrokových sazeb u hypoték. V současné době již nabídkové sazby nových hypotečních úvěrů překonaly hranici čtyř procent a minimálně v první polovině letošního roku dále porostou.

Pokles cen nemovitostí nehrozí

Řadu zájemců o vlastní bydlení nyní také odrazují vysoké ceny novostaveb, starších bytů, rodinných domů i stavebních pozemků. Vyhlídky na pokles cen nemovitostí nejsou v brzké době příliš reálné, a to z důvodu růstu cen energií, které výrazně zdražují prakticky veškerý stavební materiál i práci. "Snížení ukazatele LTV a znovuzavedení limitů úvěrových ukazatelů DTI a DSTI na straně ČNB je další překážkou, která lidem ještě více zkomplikuje cestu k vlastnímu bydlení. Nicméně některé banky se limity řídily celou dobu bez přerušení nebo si je lehce modifikovaly. V letošním roce podle propočtů našich specialistů na hypotéky úvěr nezíská nebo bude mít problém na něj dosáhnout přibližně desetina žadatelů," uzavírá Veronika Hegrová.