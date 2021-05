Od velkých firem čekají Češi ochranu prostředí i férové podmínky zaměstnanců

Od velkých firem očekávají Češi zejména ochranu životního prostředí a férové podmínky pro zaměstnance. Kvůli pandemii koronaviru vzrostl ale důraz i na aktivity zaměřené na péči o zdraví, podporu české ekonomiky a také boj s dezinformacemi. Společensky odpovědné aktivity firem by podle lidí měly mít primárně dopad v České republice. Vyplývá to z průzkumu Ipsos CSR & Reputation Research.

Pokud je firma vnímaná jako společensky odpovědná, pozitivně to posiluje vztah zákazníků k ní. Více než polovina dotázaných přiznala, že to při rozhodování o nákupu hraje roli. Zároveň je 65 procent Čechů ochotno si za produkt, který je společensky odpovědný, připlatit. Příznivý vliv má společenská odpovědnost firmy i na loajalitu zaměstnanců, spolupráci s dodavateli i dalšími subjekty.

Zatímco firmy nabízející služby by se podle Čechů měly více zaměřit na rozvoj společnosti a chování k zákazníkovi, potravinové řetězce na své zaměstnance. "Tabákové firmy a výrobci alkoholu by měli zejména kompenzovat negativní dopad svého byznysu na společnost, technologické a energetické firmy by se měly soustředit zejména na enviromentální témata," uvedla analytička a autorka studie Hana Vejborná.

Ochranu životního prostředí vyžaduje od firem 50 procent veřejnosti, férové chování k zaměstnancům 44 procent a ochranu životního prostředí očekává 22 procent lidí. Následuje například pozitivní dopad na českou ekonomiku, pravdivá komunikace se zákazníky, etika v podnikání nebo boj proti globálnímu oteplování.

Na aktivity zaměřené na péči pro zdraví klade větší důraz než před pandemií 27 procent Čechů. Podporu ekonomiky vnímá jako důležitější než dříve 18 procent dotázaných, životní prostředí 17 procent a boj s dezinformacemi a obranu demokratických hodnot 12 procent lidí. "Komunitní život, rovnost ve společnosti a humanitární pomoc ustoupily do pozadí," dodali statistici.

Průzkumu se uskutečnil v prosinci 2020, zúčastnilo se ho 1044 lidí.