OECD varuje před nejslabším růstem ekonomiky od finanční krize

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) snížila odhad růstu globální ekonomiky na nejnižší úroveň od finanční krize. Světová ekonomika by se podle její předpovědi letos měla zvýšit jen 2,9 procenta, zatímco loni to bylo 3,6 procenta. Sama OECD ještě v květnu předpokládala, že letošní výkon ekonomiky stoupne o 3,2 procenta. Na vině je podle zveřejněné zprávy především obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy.

OECD také varovala, že globální hospodářství by v případě, že vlády nenajdou na současné problémy řešení, mohla vstoupit do nové dlouhotrvající fáze nízkého růstu. "Vyhlídky jsou čím dál slabší a nejistější," píše ve svém hospodářském výhledu organizace se sídlem v Paříži. "To, co vypadalo jako dočasné obchodní napětí, se mění v nový dlouhodobý stav obchodních vztahů," řekla agentuře Reuters analytička OECD Laurence Booneová.

Německá ekonomika, na níž je závislá řada českých podniků, by podle nového odhadu měla letos vzrůst o 0,5 procenta, tedy o dvě desetiny procentního bodu méně, než OECD předpokládala v květnu. O polovinu pak OECD snížila odhad růstu německého hospodářství na příští rok. V květnu jej viděla ve výši 1,2 procenta, nyní vychází z růstu jen 0,6 procenta. Německo jakožto silně proexportně orientovaná ekonomika trpí obchodními konflikty obzvláště silně. Dosud se napětí v obchodních vztazích, které narušuje důvěru investorů, projevilo především v průmyslu.

Pro čínskou ekonomiku očekává OECD postupné oslabování, i když podle ní existuje i nebezpečí silnějšího poklesu. Velké riziko pak organizace spatřuje v odchodu Británie z Evropské unie. Brexit bez dohody by tuto zemi mohl v příštím roce zahnat do recese a výrazně oslabit i růst v celé Evropě. Slabší růst ekonomiky odhaduje OECD pro letošní i příští rok i pro eurozónu a Spojené státy.